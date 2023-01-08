موظفة بالسوسيال السويدي: نحن نقف أمام ستارة مفتوحة ونرى فضيحة قانونية تتكشف

إيهاب مقبل

في مقال نُشرَ في صحيفة «غوتنبرغ بوستن» السويدية اليومية، وكذلك نشرَ في المجلة السويدية «سوسيونومين»، والمُختصة في مجال العمل الإجتماعي، تكشف «ماري لارسون»، الأخصائية الاجتماعية المسؤولة في السوسيال السويدي منذ العام 2007، والحاملة على شهادة أكاديمية في العلوم الإجتماعية من جامعة ميت في مدينة إوسترسوند شمال السويد، إن «القصص حول حملة التضليل الموجهة ضد السوسيال ما هي إلا وسيلة لإبعاد الأنظار عن أخطاء النظام الموجودة فعليًا داخل السوسيال، وكذلك لإخفاء أوجه القصور الخطيرة الموجودة في تحقيقات رعاية الطفل».

وكانت الحكومة السويدية قدْ أتهمت العائلات العربية والمسلمة، وبدعم من صحف وقنوات فضائية عربية كُبرى، بقيادة حملة تضليل للمعلومات ضد دائرة الشؤون الإجتماعية المعروفة بإسم السوسيال السويدي، وألصقت للحملة تهمة «التطرف الإسلامي».

وتقول لارسون إنه عادةً ما يجرى سحب الأطفال من أسرهم البيولوجية بدعم من التحقيقات الذاتية، والمعروفة أيضًا باسم «الانحياز الذاتي»، مما يعني أن الأخصائيين الاجتماعيين يتخذون قرارًا بشأن فرضية تكون لديهم في وقت مبكر، ويعملون على جمع المعلومات التي تدعم فرضيتهم، وذلك قبل بدء التحقيق في الأساس.

ويُعرف الانحياز الذاتي في الوسط الأكاديمي على أنه الميل للبحث عن، وتفسير، وتذكُّر المعلومات بطريقة تتوافق مع معتقدات وافتراضات الفرد، بينما لا يولي انتباهًا مماثلًا للمعلومات المناقضة لها. ويُظهر الأفراد هذا الانحياز عندما يجمعون أو يتذكّرون المعلومات بشكل انتقائي، أو عندما يفسّرونها بطريقة متحيّزة.

وتضيف لارسون بالقول: «مظاهرات واحتجاجات العائلات، ما هي إلا في رأيي، حول هذا الخطأ في النظام، وعدم كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع الأطفال، وعدم كفائتهم في إجراء التحقيقات القانونية بناءً على منهجية التحقيق العلمي. إنهم يفتقرون إلى التدريب النظري الكافي في هذا المجال. هذه حقيقة معروفة بين المبتدئين».

وتتابع لارسون أن «تحقيقات دائرة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالأطفال المستضعفين وأسرهم ليست موضوعية ولا واقعية، أي إنها غير آمنة من الناحية القانونية. هذه حقيقة معروفة بين المبتدئين. الأكثر ضعفًا في المجتمع هم الأكثر تضررًا. نحن نقف أمام ستارة مفتوحة ونرى فضيحة قانونية تتكشف مرارًا وتكرارًا. ووفقًا للدستور، يجب ممارسة السلطة العامة مع إحترام القيمة المتساوية لجميع البشر، ومن أجل حرية الفرد وكرامته، ولكن ما نراه في هذه الحالات هو عكس ذلك تمامًا».

وتقول لارسون أن «دائرة الشؤون الاجتماعية ليس لديها المعرفة لإجراء تحقيقات آمنة قانونيًا لأنها تفتقر إلى التدريب النظري الكافي في منهجية البحث العلمي. ومن أجل أن يكون التحقيق مؤكدًا من الناحية القانونية، يجب دائمًا تضمين معايير معينة في كل تحقيق لكي يكون واقعيًا وموضوعيًا، وبالتالي مؤكدًا من الناحية القانونية. راجعَ بو إيدفاردسون، إستاذ علم الإجتماع والنفس في جامعة أوريبرو، نحو 300 تحقيق أجرته دائرة الشؤون الإجتماعية، واستنتج أن التحقيقات داخل الدائرة لا تتبع منهجية البحث العلمي».

وتضيف لارسون بالقول: «يشهد الكثيرون على أن تحقيقات دائرة الشؤون الإجتماعية ليست آمنة قانونيًا، وأن كفاءة وتحقيقات موظفيها ناقصة. يجب أن تكون هذه التحقيقات موضوعية وشفافة وقابلة للتكرار وموثوقة جدًا، فهي ستكون أساسًا لإتخاذ قرارات مصيرية في حقوق الطفل والأوصياء والحياة الاسرية. الأطفال الذين يتم نزعهم من والديهم يسحبون فجأة من أسرهم وينتقلون إلى منازل آخرى تعاني من نقص كبير في الرعاية، وفي النهاية يُجبر هؤلاء الأطفال على البقاء في منازل الأسرة البديلة أو بيوت رعاية تديرها الشركات الخاصة بدلًا من نقلهم إلى منزل الوالدين البيولوجيين القادرين تمامًا على رعايتهم، والأكثر تضررًا هم الأطفال الضعفاء».

وتشير لارسون إلى التحقيقات التي تنتزع الأطفال من أسرهم على إنها قضية «تجارة بالأطفال»، إذ تقول في المقال: «لدى العديد من منازل الأسر البديلة وبيوت الرعاية الخاصة حافزًا ماليًا كبيرًا، واهتمامًا بتلقي المال أكثر من تلبية احتياجات الطفل الأساسية. تُحقق مفتشية الصحة والرعاية في أوجه القصور الخطيرة في دائرة الشؤون الإجتماعية. وقدْ كلفت الحكومة المُفتشية في أبريل نيسان عام 2019 بمهمة التحقيق في رعاية الأطفال خلال عامي 2017 و2018 على وجه التحديد. وجدت المُفتشية أن هناك قصور في نحو 67% من الحالات. وتكتب المُفتشية أن العديد من أوجه القصور المُكتشفة متكررة ومعروفة من قبل، والأمر الأكثر خطورة أن الأطفال والمراهقين يخاطرون بأوضاعهم بالإصابة أو حتى الوفاة!».

وتختتم لارسون بالقول: «يتعرض الأطفال المنتزعين من والديهم البيولوجيين للإهمال وسوء المعاملة، وقدْ ظهرَ ذلك بوضوح في تحقيق الإهمال. كما مات بعض الأطفال بسبب الأهمال! هؤلاء الأطفال يعانون من صحة سيئة، ويعيشون في مستوى حياة متدنية. وتظهر الأبحاث أن بيوت الرعاية الخاصة تكسب نحو 1400 كرون سويدي يومًيا، ما يعادل 150 دولار أمريكي يوميًا، من وجود كل طفل في منازلها».

ماري لارسون أخصائية اجتماعية في السوسيال السويدي

https://i.top4top.io/p_25635v6qq1.jpg

المراجع

* الحضانة القانونية للأطفال فضيحة، صحيفة غوتنبرغ بوستن السويدية

https://www.gp.se/debatt/de-r%C3%A4ttsos%C3%A4kra-omh%C3%A4ndertagandena-av-barn-%C3%A4r-en-skandal-1.66493028

* الخدمات الاجتماعية ليس لديها المعرفة لإجراء التحقيقات القانونية، مجلة سوسيونومين المُختصة بالعمل الإجتماعي

https://socionomen.se/socialtarbete/lilla-hjartat/replik-socialtjansten-har-inte-kunskap-att-bedriva-rattssakra-utredningar/?q=socialtarbete/lilla-hjartat/replik-socialtjansten-har-inte-kunskap-att-bedriva-rattssakra-utredningar/

انتهى

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