وزير البيئة يوكد المضي قدما لتخفيف آثار التغيرات المناخية



اكد وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي المضي قدماً لتخفيف اثار التغيرات المناخية وتحسين الوضع البيئي الذي عانى من الاهمال منذ خلال العقود الماضية جاء ذلك خلال شرح مفصل قدمه ئاميدي لرئيس الاتحاد الوطني بافل جلال طلباني واستعرض ئاميدي الخطط التي تمضي بها الحكومة الاتحادية في تنفيذ فقرات خطة التكيف الوطنية وكيفية تعظيم الموارد الطبيعية وتحسين جودة الطاقة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة مبينا أنه سيمكن الوزارة من اخذ دورها ومكانتها الصحيحة كوزارة اتحادية تمتلك قانون وواجبات تمكنها ان تنفذ دورها الرقابي والتوعوي ووضع الستراتيجيات اللازمة في ادارة الملفات ذات الطابع البيئي من جهته أشاد رئيس الاتحاد الوطني بافل طلباني بمسيرة وعمل المهندس نزار ئاميدي الذي رافق المرحوم مام جلال بالجانب السياسي والتنفيذي وشاركه مهامه الصعبة اضافة لنجاحه كمدير مكتب رئاسة الجمهورية بكل مهنية ونزاهة يشهد لها الجميع معرباً عن أمله بالنجاح والتوفيق للمهمه الوطنية التي كلف بها ئاميدي كوزيز للبيئة العراقية .

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