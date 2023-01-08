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3 تغييرات ضرورية.. السوداني يتسلم طلبًا نيابيًا بشأن “تمليك الزراعي”


كشف عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية مضر الكروي، السبت، عن تقديم طلب جديد إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن قرار تمليك الأراضي الزراعية في البلاد، مبينًا أن 3 متغيرات ضرورية يجب أن يتم تطبيقها.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “قدم طلبا رسميا الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حيال تمليك الأراضي الزراعية”، مبينًا أن “الطلب تمثل بأن تكون الفترة الزمنية للتقديم مفتوحة ولا تحدد بسقف زمني”.

وبين أن “ذلك جاء الأسباب متعددة وأبرزها أن القرار يمس حياة قرابة مليون اسرة، بالإضافة الى أن جزءًا كبيرًا من المواطنين لم تتوضح لديهم إجراءات وآلية التمليك”.

وأوضح أن “اعتماد الفترة المفتوحة وإعادة النظر في اللجان الرئيسية والفرعية التي شكلت من أجل متابعة طلبات تمليك الأراضي الزراعية، وكذلك فتح نوافذ أخرى للطلبات من أجل تقليل الزخم هو امر في غاية الأهمية ويجب تطبيقه”.

وأكد أننا في لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية “نسعى الى تحقيق كل ما ذكر من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتفادي السلبيات، وخلق مرونة أكبر وابعاد الأهالي عن معاناة بيروقراطية الإجراءات”.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن وفق ضوابط ومحددات قانونية معينة أقرها مجلس الوزراء.

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