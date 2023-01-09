اتصالات‭ ‬عراقية‭ ‬كويتية‭ ‬تؤكد‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات وتجاوز‭ ‬إشكالات‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬خليجي‭ ‬25

بغداد -البصرة – عبدالحسين غزال
طوى العراق والكويت بسرعة صفحة خلافات كادت تطفو على السطح بسبب أخطاء غير مقصودة ارتكبتها شركة مكلفة ترتيب البروتوكول في افتتاح بطولة خليجي الخامسة والعشرين المقامة حاليا في البصرة ، فقد
أكَّد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الاحد، أنَّ ما حدث من أمور تنظيميَّة خلال افتتاح «خليجي 25» لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق ودولة الكويت، وبالأخص على المُستوى الرياضيّ.
وقالت الخارجية في بيان امس إن حسين «أجرى اتصالاً مع نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الأحد المُوافق 2023/1/8، إذ أشاد بدعم دولة الكويت لإقامة بطولة «خليجي 25» في مدينة البصرة ، سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين، والوفد المُرافق له لملعبيّ البطولة، قبل إقامتها بنحو 3 أسابيع، أو بتواجد المنتخب الكويتيّ لملاقاة منتخب العراق وديًا في ملعب الميناء الأولمبيّ».
وأشار الوزير إلى «الصعوبات التي واجهت الوفد في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مُغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الإتحاد الكويتيّ وأعضاء مجلس الإدارة».
فيما ، أعرب وزير الخارجيَّة الكويتيّ، عن خالص تهانيه للعراق بـ «نجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي»، مُثمنًا «الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمُتميزة والعاليّة التي أتاحتها الجهات المُختصة في العراق لهذا الحدث الرياضيّ»
من جهته علن محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأحد، العمل على استضافة بطولة كأس آسيا عام 2027، وذلك بعد نجاح المحافظة في تنظيم بطولة خليجي 25، حتى الآن.
وقال العيداني، في تصريحات صحفية، أثناء استضافته ببرنامج المجلس، الذي يبث على قناة الكأس القطرية: «أصرينا على إتمام العمل وكنا على ثقة باستضافة خليجي 25، الخليجيون دعمونا لاستضافة البطولة وبعد إقامة القرعة الأمر أصبح واقعاً».
وأضاف أن «رئيس الوزراء قدم الدعم الكامل لانجاح البطولة، والبصرة بعد البطولة، تختلف عنها قبل البطولة»، مبيناً أن «هناك كفاءات وكوادر قابلة للتدريب من أجل مواكبة الحداثة في العالم».
وتابع العيداني: «بعد نجاح الافتتاح والبطولة نفكر باستضافة كأس آسيا، ومن الممكن تقديم ملف مشترك مع السعودية». وأشار المحافظ، إلى وجود فكرة بالتطور، وهناك عمق تاريخي يساعد في ذلك، لذا يجب العمل بقوة».
وخلص إلى القول: «ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، من المحتمل الحضور يوم غد لمتابعة مباراة العراق والسعودية».تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط