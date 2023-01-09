اتصالات‭ ‬عراقية‭ ‬كويتية‭ ‬تؤكد‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات وتجاوز‭ ‬إشكالات‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬خليجي‭ ‬25



بغداد‭ -‬البصرة‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال

طوى‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬بسرعة‭ ‬صفحة‭ ‬خلافات‭ ‬كادت‭ ‬تطفو‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬بسبب‭ ‬أخطاء‭ ‬غير‭ ‬مقصودة‭ ‬ارتكبتها‭ ‬شركة‭ ‬مكلفة‭ ‬ترتيب‭ ‬البروتوكول‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬،‭ ‬فقد

أكَّد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬الاحد،‭ ‬أنَّ‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬أمور‭ ‬تنظيميَّة‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬25‮»‬‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬متانةِ‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وبالأخص‭ ‬على‭ ‬المُستوى‭ ‬الرياضيّ‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬أجرى‭ ‬اتصالاً‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬المُوافق‭ ‬2023‭/‬1‭/‬8،‭ ‬إذ‭ ‬أشاد‭ ‬بدعم‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬25‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشاهين،‭ ‬والوفد‭ ‬المُرافق‭ ‬له‭ ‬لملعبيّ‭ ‬البطولة،‭ ‬قبل‭ ‬إقامتها‭ ‬بنحو‭ ‬3‭ ‬أسابيع،‭ ‬أو‭ ‬بتواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتيّ‭ ‬لملاقاة‭ ‬منتخب‭ ‬العراق وديًا‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الميناء‭ ‬الأولمبيّ‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬ملعبِ‭ ‬جذع‭ ‬النخلة،‭ ‬وما‭ ‬نتجَ‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬مُغادرةِ‭ ‬ممثل‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبيّة‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬الناصر،‭ ‬وكذلك‭ ‬رئيس‭ ‬الإتحاد‭ ‬الكويتيّ‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬الكويتيّ،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬للعراق‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬نجاح‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬مُثمنًا‭ ‬‮«‬الاستعدادات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمُتميزة‭ ‬والعاليّة‭ ‬التي‭ ‬أتاحتها‭ ‬الجهات‭ ‬المُختصة‭ ‬في‭ ‬العراق لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضيّ‮»‬

من‭ ‬جهته‭ ‬علن‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬أسعد‭ ‬العيداني،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬25،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬العيداني،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية،‭ ‬أثناء‭ ‬استضافته‭ ‬ببرنامج‭ ‬المجلس،‭ ‬الذي‭ ‬يبث‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬الكأس‭ ‬القطرية‭: ‬‮«‬أصرينا‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬العمل‭ ‬وكنا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬باستضافة‭ ‬خليجي‭ ‬25،‭ ‬الخليجيون‭ ‬دعمونا‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬وبعد‭ ‬إقامة‭ ‬القرعة‭ ‬الأمر‭ ‬أصبح‭ ‬واقعاً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬قدم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لانجاح‭ ‬البطولة،‭ ‬والبصرة‭ ‬بعد‭ ‬البطولة،‭ ‬تختلف‭ ‬عنها‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬كفاءات‭ ‬وكوادر‭ ‬قابلة‭ ‬للتدريب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬الحداثة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬العيداني‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬الافتتاح‭ ‬والبطولة‭ ‬نفكر‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬السعودية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬المحافظ،‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فكرة‭ ‬بالتطور،‭ ‬وهناك‭ ‬عمق‭ ‬تاريخي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬بقوة‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬إلى‭ ‬القول‭: ‬‮«‬ممثلة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت،‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬الحضور‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬لمتابعة‭ ‬مباراة‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‮»‬‭.‬

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