اخوتنا الكويتيون الاعزاء

نزار آل إبراهيم

مرحبًا ، مرحبًا بكم اخوتنا الخليجيون في ” خليجي 25″

هكذا أعلنها اهل البصرة ، اهل العراق من اربيل والسليمانية وبغداد الى نهرخوز في ابو الخصيب بمناسبة انطلاق بطولة الخليج العربي لكرة القدم • فرحة عارمة واستعداد هائل من قبل الجانب العراقي ، وموصول بذلك الجهد الهندسي والتنظيمي من قبل محافظة البصرة ومحافظها الكفء المهندس أسعد العيداني لإعادة النظاره والجمال والفرحة للبصرة ، التي اشتاقت تيمننا لنسم هذه الأعياد. لقد اشادت الصحف الاوربية بالنجاح الباهر لحفل الافتتاح ، اشير بالذكر الصحيفة الايطالية ” La Gazzetta dello sport، وصحيفتي de Telegraaf و Het Parool الهولنديتين بهذا الحدث والعرس الكروي ، وبالجهد المبذول من قبل الجانب العراقي • كل ذلك تمام في تمام ، الا ان اخوتنا الكويتيون أصروا على محاولة ان يثلموا هذه الفرحة بانسحاب وفدهم الرسمي من حفل الافتتاح بحجة الفوضى في الاستقبال والدخول الى ملعب ” جذع النخلة ” •

قد يكون ، أيها الاخوه فعلًا سوء في التنظيم وارتباك في التخطيط ، وهذا ماحدث بالفعل ، بيد ان ذلك لايمكن ان يكون مستغربًا في بلد لم يشهد طيلة الأربعين عاما الماضية ، اربعة عقود بالتمام والكمال سوى الحروب والقهر والجوع • بلد لم يتعافى حد ألان من جراحاته وآلامه ، ومع ذلك يصر وبفولاذ اراده الا ان يقيم هذا العرس الرياضي الكروي على أرضه • اليس في ذلك عز وفخر . ايا ترى هل كان من اللا ممكن ان يتوسع ، ولو قليلا قليلا ، صدر فخامة الوفد الكويتي ، الجار والشقيق لكيما يستطيع بعد هنيهه الدخول الى الملعب من صالة كبار الزوار , بدلا من مسرحة انسحابه • الانكى في ذلك ان يصدر ” الاتحاد الكويتي لكرة القدم ” بيانًا يورد فيه مايلي انه ” حفاظًا على مكانة وأهمية البطوله ، ودعمًا للاخوة والاشقاء فان منتخب الكويت سيستمر في المشاركه في فعاليات البطولة “ !

يالها من منه ، ومن فضل !! وما على العراقيين الا ان يقدموا ايات الشكر والامتنان لأن الكويت وافقت مشكورة على مواصلة المشوار .

تعالوا ، انظروا مايحدث في ملاعب اشهر الاندية الاوروبية في مثل هذه المناسبات من حرق ونهب للممتلكات العامة من مخازن وسيارات ••• الخ • لم يحدث هذا في البصرة • كل مافي الامر بعض السوء في التنظيم لقلة الدرايه والتجربه • في اوربا ، مثلا ، يوكل امر التنظيم في مثل هذه المناسبات الكروية الكبرى الى شركات متخصصة بكل طواقمها مقابل مبالغ ضخمة •

تفخيم الذات ، عنصر جيني لاغنى عنه للانسان ، اي كان ، شرط ان يكون في حدود ذاته ولغرض حصري يستهدف تطوير ذاته وإنتاج هرمونات إضافيه لترقيته ككائن بيولوجي بوسائل المعرفة والعلوم . عدا ذلك ، وتجاوز ذلك يعدو الامر نفح رمال ولااكثر من ” وعدونا فسبقنا ظلنا ” كما تركها لنا من تراث ابدي الشاعر ابراهيم ناجي في رائعته ” الاطلال ” وغناء السيدة ام كلثوم .

وقديما قالوا ان اكبر الافراح يمكن أن تنغص بأتفه الاسباب • في حال بصرة خليجي 25 الامر ليس كذلك • البصرة فرحه ، وفرحها ، كما عرفت عم الكل •

نزار آل ابراهيم

امستردام

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط