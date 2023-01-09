الأمة بأخيارها تكون وبأشرارها تهون!!

الأمم بأخيارها فأنى يولى عليها تكون , تلك معادلة سلوكية ثابتة لا تقبل الجدال , ومن بديهيات التواصل الحضاري المجيد.

وبسبب ضغط الدوران فالأشرار والأخيار يتبادلان الأدوار , , فلا يدوم الأخيار ولا الأشرار , ولكل منهما حين معلوم.

وبعض الأمم يتوالى عليها الأشرار أكثر من الأخيار , والعكس يحصل عند البعض الآخر.

” ..وتلك الأيام نداولها بين الناس..”

فما هو قائم ليس بدائم , والمسير إلى الأمام لا يعني بلوغ المرام , فالخطوات تلد ما يدفعها بعكس إتجاهها , وكلما أوغلت في المسير تنامت قدرات إنجرارها للوراء.

فالحركة أيا كان نوعها وإتجاهها تلد ما يعاكسها , ولهذا لا يمكن القضاء على الأشرار والأخيار , لأنهما في صيرورة توالدية متبادلة تساهم في رعايتهما معا , للحفاظ على التوازن اللازم للبقاء.

فالذي يكون سيهون , ومن يهون ستدوسه سنابك الذي سيكون , ولا جديد في الأمر , فمثلما هناك ليل ونهار , هناك خير وشر , فالكون بأسره محكوم بثنائية الأضداد المتعادلة.

و” تلك الموازين والرحمن أنزلها … رب البرية بين الناس مقياسا”

وهكذا وجد ” الحاكمون بلا سمع ولا بصر…ولا لسان فصيح يعجب الناسا”

فهل نال آفاق السماوات مجدنا…

وهل …لنا الصحو من آفاقها وغيومها؟!!

“وما المرء خير في حياة…إذا ما عُدّ من سقط المتاع”

إنها لعبة “الحية والدرج” التي نتحرك في ميادينها , ولا نعرف سنصعد أم سنُسرَط!!

ولنسعى في مناكبها!!!

د-صادق السامرائي

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