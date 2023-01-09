الاتحاد العراقي لكرة القدم: تم طرح تذاكر مباراة يوم غد بين منتخبنا الوطني ونظيره السعودي



أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،الأحد، طرحه تذاكر مباراة يوم غد بين منتخبنا الوطني ونظيره السعودي، ضمن منافسات خليجي زين بصرة 25.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب أنه “تم طرح تذاكر مباراة منتخبنا الوطني ونظيره السعودي، ضمن منافسات خليجي زين بصرة 25، التي تقام مساء يوم غدٍ الاثنين في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) عبر (أونلاين)، ويمكن للمشجعين اقتناء التذاكر وحضور المباراة”.

ومن المقرر اقامة المبارة بين العراق والسعودية في تمام الساعة الـ 7:15 مساءا في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).

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