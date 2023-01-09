الاقتصاد الاخضر الخطوة التالية لأقليم كوردستان

مهند محمود شوقي

في خطى حثيثة ومدروسة وموازية الى مجمل المشاريع الخدمية والاستثمارية التي حققتها حكومة إقليم كوردستان طوال الثلاث سنوات الماضية وما تخللتها من انجازات شملت توسيع عدد كبير من الطرق والجسور وحفر إنفاق في الجبال لربط مدن الاقليم ببعضها والعمل على إنشاء عدد كبير من السدود المائية والبحيرات … اضافة الى بناء وتطوير الجانب السياحي في كل من اربيل والسليمانية ودهوك بما يتلائم ودعم الاقتصاد وتعزيزه في الاقليم … تواصل حكومة إقليم كوردستان سعيها للنهوض بالاقتصاد الاخضر من خلال توفير البنية التحتية وتأهيل الجانب الزراعي … إذ وبعد الزيارات التي قام بها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى عدد من دول الخليج تم التوصل من خلالها الى توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتي تضمنت تصدير الفواكه والخضار من إقليم كوردستان الى دول الخليج … ومن حيث المضمون فقد بدأ إقليم كوردستان فعليا منذ عام 2022 بتصدير الرمان ليليه تباعا الإعلان عن جاهزية الاقليم لتصدير العنب والتفاح والعسل الكوردستاني الى دول الخليج والعالم …. تأتي هذه الخطط الاقتصادية التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان لدعم الجانب الاقتصادي والاعتماد والاهتمام بالاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية كأساس . وبالفعل شهد اقليم كوردستان ثورة حقيقية في المجال الزراعي بعد ان هيأت حكومة إقليم كوردستان كل الظروف وفتحت ابواب الدعم الحكومي لتطوير هذا الجانب المهم والحيوي والذي قد يكون بديلا عن النفط والاعتماد عليه في السنوات القادمة ….

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