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الدولار يقفز لأكثر من 158 ألف دينار عراقي


قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسلنا إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت في الساعة 1 ظهرا 158400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار خلال افتتاحه صباح هذا اليوم 157300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 158000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

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