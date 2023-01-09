السويد:لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى الناتو



سالن‭ (‬السويد‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬إسطنبول‭

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تعرقل‭ ‬منذ‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬دفعت‭ ‬بمطالب‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬السويد‭ ‬ولا‭ ‬يمكنها‭ ‬قبولها‭.‬

‭ ‬وتتمسك‭ ‬تركيا‭ ‬بمطلب‭ ‬حظر‭ ‬التعامل‭ ‬من‭ ‬ايس‭ ‬مستوى‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬ومناصريهم‭ ‬المنتشرين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والسويد‭ ‬وتسليم‭ ‬المطلوبين‭ ‬منهم‭ .‬

وقال‭ ‬أولف‭ ‬كريسترسون‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬حول‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للناتو‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬تؤكد‭ ‬أننا‭ ‬نفذنا‭ ‬ما‭ ‬تعهدنا‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬لكنها‭ ‬تقول‭ ‬أيضاً‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬أموراً‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬تلبيتها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأن‭ ‬تركيا‭ ‬ستتخذ‭ ‬قراراً،‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬متى‭ ‬تحديداً‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬

وهذا‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬خصوصاً‭ ‬رهن‭ ‬عدّة‭ ‬عوامل‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬إن‭ ‬ستوكهولم‭ ‬اتّخذت‭ ‬‮«‬تدابير‭ ‬إيجابية‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬أنقرة‭ ‬تنتظر‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬لسحب‭ ‬اعتراضها‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬السويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬قد‭ ‬تنضمان‭ ‬إلى‭ ‬الناتو‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬رهن‭ ‬بالبرلمانين‭ ‬التركي‭ ‬والمجري‭.‬

وأتت‭ ‬هذه‭ ‬المواقف،‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬السويدية‭ ‬ترحيل‭ ‬الصحافي‭ ‬التركي‭ ‬بولنت‭ ‬كينيش‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬بتسليمه‭.‬

والبرلمانان‭ ‬التركي‭ ‬والمجري‭ ‬هما‭ ‬الوحيدان‭ ‬اللذان‭ ‬لم‭ ‬يصدّقا‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬إلى‭ ‬الناتو‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السويدية،‭ ‬إن‭ ‬مسار‭ ‬تنفيذ‭ ‬المذكّرة‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والسويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬‮«‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‮»‬‭.‬

وصرّح‭ ‬توبياس‭ ‬بيلستروم‭ ‬خلال‭ ‬إحاطة‭ ‬إعلامية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تقديم‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬هنا‭ ‬والآن‭ ‬لكن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المذكّرة‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬ونحن‭ ‬نتقدم‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفنلندي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأحد‭ ‬مجدداً‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬ستنضم‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬جارتها‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بيكا‭ ‬هافيستو‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬فنلندا‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬لدرجة‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬انتظار‭ ‬حصول‭ ‬السويد‭ ‬على‭ ‬الموافقة‮»‬‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬رئيسا‭ ‬البرلمان‭ ‬السويدي‭ ‬والبرلمان‭ ‬الفنلندي‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬آخر‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬الربيع‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬أولف‭ ‬كريسترسون‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬حكومة‭ ‬محافظة‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بإحدى‭ ‬أولى‭ ‬زياراته‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الاعتراض‭ ‬التركي‭.‬

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