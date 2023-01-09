العراق.. توقيف رئيس استثمار بتهمة فساد في مشروع الـ240 مليون دولار



منظر عام لمشروع بسماية السكني في بغداد – صورة تعبيرية. أرشيف

أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الاثنين، عن القبض على رئيس استثمار صلاح الدين بتهمة فساد تتعلق بمشروع سكني ضخم.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي إنها تمكنت من “تنفيذ أمر قبض بحق رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، على خلفية طلب منفعة لأداء عمل من أعمال الوظيفة”.

وأكدت “تمكنها بعد المراقبة والتحري ورصد المكالمات الهاتفية، من ضبط 5 متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار أميركي من أصل مبلغ 100 ألف دولار من أحد المشتكين الذي تعرض للابتزاز والمساومة، لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية الممنوحة لمشروع إنشاء مجمع سكني في مدينة سامراء بقيمة 240 مليون دولار”.

وبينت أن “الاتفاق تضمن منح مبلغ 3% من القيمة الكلية للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين”.

وأضافت الهيئة أن “المتهمين اعترفوا بالاتفاق على منح مبلغ 3% من القيمة الكلية للمشروع إلى رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، أي أكثر من 10 مليارات دينار (نحو 7 ملايين دولار) بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة الاستثمار في المحافظة، فضلا عن مبلغ 100 ألف دولار على دفعتين”.

وأوضحت أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت، بعد ضبط المتهمين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار وتوقيع الاتفاق مع المشتكي، أمر قبض وتفتيش بحق رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة”، لافتة إلى أنه “بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المتهمين وتصديقها قضائيا، قررت توقيفهم على ذمة التحقيق”.

الحرة – دبي

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