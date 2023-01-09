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العراق يتغلب على السعودية ويتصدر مجموعته في خليجي 25


تمكن المنتخب العراقي من الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى لخليجي 25 في البصرة لكرة القدم.

وسجل اللاعب ابراهيم بايش الهدف الاول للمنتخب العراقي في الدقيقة 30 من الشوط الاول وهو أول هدف يسجل للعراق في بطولة كأس خليجي 25، وفي الدقيقة 88 جاء الهدف الثاني للعراق من رأسية اسو رستم.

وشهد اللقاء امطار غزيرة ملأت ارضية الملعب صعّب على المنتخبين السيطرة على الكرة طوال مدة اللقاء مما ادى لغياب اللمحات الفنية للاعبين.

ويواجه منتخب العراق في الجولة الثالثة والاخيرة نظيره اليمني ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الاولى يوم الخميس المقبل، وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المنتخب السعودي نظيره العماني في نفس اليوم.

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