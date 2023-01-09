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“المؤبد” لأوكرانية “جلبت” مخدرات إلى مصر


قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق أوكرانية دينت بـ”جلب” قرابة أربعة كيلوغرامات من الكوكايين إلى مصر، حسب ما قال مسؤول قضائي الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت “فرانس برس” عن المسؤول إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت السبت “ليدميلا بالكينا، أوكرانية الجنسية، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 3700 دولار)، لقيامها بجلب ما يقارب 4 كيلوغرامات من الكوكايين”.وكانت سلطات مطار القاهرة قد أوقفت الراكبة الأوكرانية، البالغة 39 عاما والمقيمة بهولندا، آتية من الدوحة في أبريل 2022 عندما عُثر بحقائبها على المضبوطات، وأحيلت على النيابة العامة.

وفي يونيو، أحالت النيابة العامة بالاكينا على محكمة الجنايات.

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وأفاد موقع صحيفة “أخبار اليوم” بأنه “بمواجهة المتهمة بالمضبوطات والتهمة المنسوبة إليها في حضور مندوب سفارة أوكرانيا، أقرت أنها تقابلت مع مصري بالخارج واستغل حاجتها للمال”.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن الشخص المذكور سلمها “الحقيبة التي تحوي المخدر لإدخالها البلاد مقابل 2500 دولار”، فيما لم تكشف التحقيقات الجهة التي كانت المخدرات موجهة إليها.

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