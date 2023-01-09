اليوم في الجولة الثانية من «خليجي 25»:

بين الأخضر والتأهل للدور التالي عقبة العراق.. وعمان واليمن في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول



جانب من فرحة اللاعبين بالفوز على اليمن

الأثنين 09 يناير 2023

«الجزيرة» – طارق العبودي:

يسعى منتخبنا الوطني لكرة القدم لحسم أمر تأهله للدور التالي من «خليجي 25» دون الدخول في أي حسابات، عندما يلاقي المنتخب العراقي صاحب الأرض والجماهير والضيافة، عند الساعة 7:15 من مساء هذا اليوم في استاد البصرة الدولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يدخل الأخضر السعودي مواجهة اليوم وهو في صدارة المجموعة الأولى بـ 3 نقاط إثر فوزه في الجولة الاولى على المنتخب اليمني بهدفي سميحان النابت ومصعب الجوير، فيما يدخل المنتخب العراقي بنقطة واحدة بعد تعادله مع المنتخب العماني سلباً من دون أهداف ليتناصف المنتخبان معاً المركز الثاني في المجموعة.

المنتخب السعودي الذي قدم مستوى جيداً جداً في أولى مبارياته قياساً على فترة الإعداد القصيرة جدا، سيلعب بأعصاب اهدأ من منافسه، وسيبحث عن الفوز لضمان التأهل قبل انطلاق الجولة الثالثة.

وينتظر أن يعتمد المدرب الوطني سعد الشهري ذات التشكيل الذي لعب به أمام اليمن والمكون من: العقيدي ومد الله والصحفي ولاجامي وبامسعود والعمار ومصعب وشراحيلي وناشري وسميحان ورائد الغامدي.

وفي المقابل سيلعب المنتخب العراقي بحثاً عن الفوز ولا شيء غيره لتعويض تعادله الافتتاحي، لأن اي تعثر ربما يتسبب في خروجه رغم الاستعداد المبكر للبطولة، وسيرمي مدربه خيسوس كاساس بكامل اوراقه وقوته بحثاً عن النقاط.

عمان x اليمن

تقام هذه المباراة قبل مباراة منتخبنا السعودي ونظيره العراقي، وتحديداً عن الساعة 4:15 عصراً، وهي مباراة لا تقبل انصاف الحلول، إذ إن الفوز فقط هو مطلب المنتخبين بحثاً عن المنافسة على التأهل.

لمنتخب عمان نقطة واحدة بتعادله مع العراقي، اما المنتخب اليمني فيدخل بلا نقاط اثر خسارته من المنتخب السعودي.

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