انقسام‭ ‬بين‭ ‬الرئاسة والوزارة‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬علماء‭ ‬مصر في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين

نيفين‭ ‬الكيلاني‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬لن‭ ‬تقام‭ ‬أمسية‭ ‬عن‭ ‬الشعراوي‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬القومي



القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

في‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬عرض‭ ‬أمسية‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬القومي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬نفت‭ ‬نيفين‭ ‬الكيلاني‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية‭ ‬تلك‭ ‬الأنباء‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬عن‭ ‬اقتراح‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬المسرح‭ ‬القومي‭ ‬بعرض‭ ‬تلك‭ ‬الأمسية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬الفنانة‭ ‬سميحة‭ ‬أيوب‭ ‬للموافقة‭ ‬عليه‭.‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬تلك‭ ‬الأمسية‭ ‬لأن‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اختيارها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنويرية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬داعما‭ ‬لهذا‭ ‬الفكر،‭ ‬بحسب‭ ‬زعمها‭. ‬وكان‭ ‬الشعراوي‭ ‬وزيرا‭ ‬للأوقاف‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬عقود،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬المفسرين‭ ‬المعتدلين‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ولم‭ ‬يخض‭ ‬في‭ ‬غمار‭ ‬السياسة‭ ‬وان‭ ‬اغلب‭ ‬الآراء‭ ‬ضده‭ ‬تعود‭ ‬لعدم‭ ‬مداهنته‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬مصر‭. ‬وكان‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬عرض‭ ‬أمسية‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬قد‭ ‬تفجر‭ ‬عندما‭ ‬تقدمت‭ ‬النائبة‭ ‬فريدة‭ ‬الشوباشي‭ ‬بطلب‭ ‬إحاطة‭ ‬إلى‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ ‬عن‭ ‬عرض‭ ‬أمسية‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬القومي‭ ‬واصفة‭ ‬آراءه‭ ‬بالمتطرفة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنسى‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬أنه‭ ‬صلى‭ ‬ركعتين‭ ‬شكر‭ ‬لله‭ ‬عندما‭ ‬هزمت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬وأضاف‭ ‬الناقد‭ ‬الفني‭ ‬طارق‭ ‬الشناوي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬تقديم‭ ‬أمسية‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬المعروف‭ ‬بأرائه‭ ‬المتطرفة‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬وأضافت‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬أسما‭ ‬شريف‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تسمع‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬من‭ ‬جدها‭ ‬وعندما‭ ‬كبرت‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬فيديوهاته‭ ‬لم‭ ‬تصدق‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬ما‭ ‬يحمله‭ ‬كلامه‭ ‬من‭ ‬فكر‭ ‬متطرف‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬شن‭ ‬علماء‭ ‬الأزهر‭ ‬هجوما‭ ‬شديدا‭ ‬على‭ ‬منتقدي‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي،‭ ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجريناه‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الأزهر‭ ‬دافع‭ ‬أسامة‭ ‬الأزهري‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬قائلا‭ ‬أنه‭ ‬جمع‭ ‬المصريين‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تذوق‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬جعل‭ ‬الناس‭ ‬تفهم‭ ‬أن‭ ‬مفتاح‭ ‬القرءان‭ ‬هو‭ ‬مشهد‭ ‬الجمال‭ ‬ومشهد‭ ‬النورانية‭ ‬وليس‭ ‬مشهد‭ ‬التكفير‭ .‬

‭ ‬وقال‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬هندي‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ينكر‭ ‬دور‭ ‬الشعراوي‭ ‬إنسان‭ ‬جاحد‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬أنه‭ ‬أحد‭ ‬القوى‭ ‬الناعمة‭ ‬للدولة‭ ‬المصرية‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يهاجمون‭ ‬الشعراوي‭ ‬يعتدون‭ ‬على‭ ‬ثوابت‭ ‬الدولة‭ ‬ومن‭ ‬يحترم‭ ‬الدولة‭ ‬يحترم‭ ‬رموزها‭ ‬وأكد‭ ‬هندي‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬للشعراوي‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬المزايدة‭ ‬وكان‭ ‬رجلا‭ ‬مصريا‭ ‬بامتياز‭ ‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬وكيل‭ ‬الأزهر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أراد‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬مثلهم‭ ‬كالأطفال‭ ‬أرادوا‭ ‬إتلاف‭ ‬ثمار‭ ‬لنخلة‭ ‬عالية‭ ‬فسقطت‭ ‬احجارهم‭ ‬فوق‭ ‬رؤوسهم‭ ‬وظلت‭ ‬الثمار‭ ‬تعجب‭ ‬الناظرين‭ .‬

وعن‭ ‬موقف‭ ‬أسرة‭ ‬الشعراوي‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬عليه‭ ‬قالت‭ ‬سعاد‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬حفيدة‭ ‬الشعراوي‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬فكرة‭ ‬عرض‭ ‬المسرحية‭ ‬تواصل‭ ‬معنا‭ ‬وطلبنا‭ ‬منه‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬سامي‭ ‬نجل‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬الفكرة‭ ‬لأنه‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬الشخصية‭ ‬يعرضونها‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭ ‬وليس‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياته‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬أحداث‭ ‬مسلسل‭ ‬الشعراوي‭ ‬الذي‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأحداث‭ ‬غير‭ ‬الحقيقية‭ ‬،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬حياة‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬احتوت‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخلافات‭ ‬مع‭ ‬حكام‭ ‬مصر‭ ‬فلقد‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬فاروق‭ ‬بسبب‭ ‬تأييده‭ ‬لثورة‭ ‬1919‭ ‬واختلف‭ ‬مع‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬بسبب‭ ‬القوانين‭ ‬الإشتراكية‭ ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقف‭ ‬أحاديثه‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬اليهود‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬السادات‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬راضيا‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬إدارة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬مبارك‭ .‬

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