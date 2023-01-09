تحذيرات من انقراض الجنس البشرى بسبب متحور يوم القيامة بالصين

وباء يوم القيامة وباء جديد شبيه بالكورونا والصين تخفى المعلومات

بيا صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا من انقراض الجنس البشرى وعدد كبير من سكان اسيا واوروبا والشرق الاوسط بسبب متحور يوم القيامه وهو فيروس قاتل لمئات البشر فى اقل من ساعه من العدوى

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث زيدان القنائى ان الصين تخدع العالم بشان هذا الفيروس القاتل الذى ادى لاصابة ما يزيد عن مليون شخص بالعدوى خلال يوم واحد فقط

واضاف ان الصين ما زالت تخفى المعلومات الدقيقة عن اعداد المصابين بمتحور يوم القيامة واعراضه الحقيقية وقد يكون وباء جديد شبيه بالكورونا قد يتسبب بانقراض الجنس البشرى وفناء البشرية

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