2023-01-09

حذرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا من انقراض الجنس البشرى وعدد كبير من سكان آسيا وأوروبا والشرق الأوسط بسبب متحور يوم القيامه وهو فيروس قاتل لمئات البشر في أقل من ساعة من العدوى.

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث زيدان القنائي إن الصين تخدع العالم بشان هذا الفيروس القاتل الذي أدى لإصابة ما يزيد عن مليون شخص بالعدوى خلال يوم واحد فقط.

وأضاف أن الصين ما زالت تخفى المعلومات الدقيقة عن أعداد المصابين بمتحور يوم القيامة وأعراضه الحقيقية وقد يكون وباء جديد شبيه بالكورونا قد يتسبب بانقراض الجنس البشرى وفناء البشرية.

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