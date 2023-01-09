جماعة : كلما الخراب أعظم كان ذلك أفضل !!

بقلم مهدي قاسم

كما هو معلوم إن لوثة الطائفية ـ التي انتشرت بعد الغزو الأمريكي للعراق وما نتج عن ذلك من إقامة نظام طائفي محاصصتي للمناصب والمغانم , ( و أن كانت هذه اللوثة الطائفية موجودة أصلا في السابق ولكن محصورة على نطاق ضيق و مضمرة في أحايين كثيرة ، و ذلك بحكم التسامح المجتمعي وكذلك بفضل الأواصر و الأفخاذ القبلية والعشائرية المتداخلة للمذاهب والطوائف العراقية ) ولكن مع استمرارية نظام اللصوصية المبرمجة للمحاصصة الطائفية و فظائع الاحتراب الأهلي وتبعاتها المتواصلة ، زادت هذه اللوثة الطائفية انتشارا على نطاق واسع ، بين شرائح وفئات اجتماعية للمكوّنات العراقية وما رافق ذلك من سحق للكرامة الآدمية و التجاوزات الدموية والمآسي الشاخصة ، بقيت محفورة بين تلافيف الأرواح المفجعة والمتألمة ، على شكل مظلوميات جديدة انتقلت إلى النفوس و استوطنت هناك حتى الآن ، لتُعبّر عن نفسها ــ تنفيسا على الأقل ــ بسخرية تارة أو شماتة أثناء حصول كارثة طبيعية ، تارة أخرى أو عبر فبركة أخبار ملفقة و فيديوهات مركبة تارة ثالثة ، أم باستغلال بعض الأخطاء والهفوات لتضخيمها تارة رابعة ، ربما بهدف التقليل من إنجاز ما ، إذا ما حصل بشكل نادر أحيانا ويكون مصدر خير للمجتمع العراقي..

فهذه الظاهرة : ظاهرة الشماتة أو السخرية تبرز في مناسبة و أخرى ، وآخرها أثناء مباريات ” خليجي 25 ” في البصرة ..

كأنما كل ذلك بهدف الثأر المعنوي ــ على الأقل ــ أو تنفيسا عن مرارة أو مظلومية أصبحت مزمنة وراسخة بحكم تراكمات قهر و حرمان و فقر ، أو شعور بإذلال بسبب هيمنة ميليشاوية مسلحة أو تنظيم إرهابي يفرض إرادتهما القاهرة بقوة السلاح والعنف هنا وهناك من مناطق العراق !..

فهؤلاء ، أي جماعة الشماتة والسخرية من الممكن أن نطلق عليهم تسمية : جماعة كلما الخراب أعظم فذلك كان لهم أفضل !..

لكونهم يعتقدون أن اتساع مظاهر الخراب المطلقة ستثبت فشل الساسة المخربين الفاسدين وعدم أهليتهم ، وتبرهن على صحة موقفهم هم بالذات !..

وقد يكون هذا الموقف صحيحا من حيث المبدأ ، وهو كذلك بالفعل ، لكن ليس دائما وفي كل الأحوال ، وخاصة عندما المسألة تتعلق بمصير بلد دُمر على أيدي أتباع إيران و مرتزقة “عشائر 56 ” للمناطق الغربية وغيرهم من ساسة موالين و فاسدين ، فضلا عن هيمنة و تحكم مطلقين للاسرتين البرزانية والطالبانية في إقليم كوردستنان العراق ..

هذا بينما العراق بحاجة الآن إلى أي إنجاز أو مشروع حيوي للبنى التحتية ، من حيث يكون ضروريا ومفيدا للمجتمع برمته في وسط هذا الانهيار الرهيب لأعمدة الدولة العراقية المتقوّضة من عهد النظام السابق و حتى الآن ..

بمعنى يجب عدم تكرار الخطأ الذي وقعت فيه غالبية المجتمع العراقي ـ ومن ضمنهم كاتب هذه السطور ــ والمتجسد بتأييد عملية الغزو الأمريكي للعراق ، كرها و رفضا أولا ، و نكاية بالنظام الدموي السابق ثانيا ..

ذلك الغزو الذي انتهى كأنما تطبيقا كارثيا للمثل الشعبي العراقي القائل :

ـ ” لا حظت برجيلها ولا أخذت سيد علي ” !..

وأخيرا لا يسعنا إلا أن نعيد و نكرر ما كتبته في مقالاتي الأخيرة :

ــ إنه لا يجوز الخلط بين دولة و بلد عريق و بين حكومات وأنظمة لأن الأخيرة تأتي و تذهب ، بينما العراق باق مع باقي الأجيال العراقية الحالية واللاحقة ..

فالحكمة الحسنة ــ حسب تصوري ــ يجب أن لا تُقتصر على فضيلة الاعتراف بالأخطاء المرتكبة فقط إنما في عدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى لتبقى عبرة مفيدة ..

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