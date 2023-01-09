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حنان الفتلاوي تعلق على حادثة “الموس”: أهم شيء رجع البوك والدشداشة تخيطت


علقت رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، على حادثة “الموس”.

وقالت الفتلاوي، عبر “تويتر”: “أهم شيء رجع البووووك.. ‏والدشداشة تخيطت”.

وأضافت، أن “‏قلوب أهل البصرة والعراق مفتوحة لاخوانهم من كل دول الخليج ولن يتأثروا بمن يريد غير ذلك”.

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