حنان الفتلاوي تعلق على حادثة “الموس”: أهم شيء رجع البوك والدشداشة تخيطت

علقت رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، على حادثة “الموس”.
وقالت الفتلاوي، عبر “تويتر”: “أهم شيء رجع البووووك.. والدشداشة تخيطت”.
وأضافت، أن “قلوب أهل البصرة والعراق مفتوحة لاخوانهم من كل دول الخليج ولن يتأثروا بمن يريد غير ذلك”.
علقت رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، على حادثة “الموس”.
وقالت الفتلاوي، عبر “تويتر”: “أهم شيء رجع البووووك.. والدشداشة تخيطت”.
وأضافت، أن “قلوب أهل البصرة والعراق مفتوحة لاخوانهم من كل دول الخليج ولن يتأثروا بمن يريد غير ذلك”.
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