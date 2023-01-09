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خلال لقائها فخامة رئيس الجمهورية وزير الهجرة توجه كوادر الوزارة بدعم مناطق سنجار واعطاء الاولوية بالمنح المالية .


التقت وزير الهجرة والمهحرين السيدة ايفان فائق جابرو بحضور رئيس منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الهبيتات) السيد وائل الاشهب اليوم الاحد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ، وناقشا ملف دعم الاستقرار في المناطق المحررة واهمية توفير المستلزمات الضرورية لعودة النازحين لمناطقهم الاصلية.

كما بحثا ملف عودة النازحين لمناطق سنجار وضرورة توفير كل الامكانات اللازمة لدعم الاستقرار فيها ،واهمية تظافر الجهود لدعم عودة الأسر النازحة لمناطقهم الاصلية وتوفير المساعدات الضرورية لهم .

ووجهت السيدة الوزيرة فروع وكوار الوزارة المعنية بالأسراع بتوفير المساعدات الضرورية للنازحين والعائدين وخاصة مناطق سنجار، فضلا عن اعطاء الاولوية بشمول العائدين للقضاء سنجار بمنحة العودة ، مؤكدة ان هناك تنسيق عالي مع منظمة الهبيتات لشمول مناطق سنجار ببناء الوحدات السكنية وتأهيل الدور المهدمة خلال الايام القادمة ، فضلا عن دعم مشاريع الاستقرار في المناطق كافة .

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