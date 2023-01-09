داعش يعدم شخصين بعد أكثر من عام ونصف من اختطافهما في ديالى



افاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الاثنين، بإقدام تنظيم داعش على إعدام شخصين اختطفهما قبل سنة و7 أشهر في اطراف ناحية السعدية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن عناصر من داعش كانت ترتدي زي عسكري داهمت في صيف 2021 منزل مختار في (حي الربيع) باطراف ناحية السعدية واعدمه رميا بالرصاص واقتاد نجله، وفي تلك الاثناء تزامن قدوم شخص من جيرانهم واخبر التنظيم انه منتسب امني سعيا لإنقاذ المخطوف الا ان عناصر داعش اختطفته بصحبة نجل المختار الى جهة مجهولة.

واضاف ان معلومات الإعدام بثت عبر مواقع الكترونية مقربة من داعش، ويتم حالياً التحقيق لتحديد مواقع الجريمة ومصادر نشر الصور وفيديوهات الإعدام”.

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