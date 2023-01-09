فئة 20 ألف دينار.. البنك المركزي يتحدث عن إصدار عملة جديدة: التزوير “تطوّر”



أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الأحد، وجود 4 فوائد لاصدار فئة جديدة من العملة العراقية، مشيرًا إلى ان أساليب تزييف العملة تطورت.

وقال مخيف في تصريحات لوسائل إعلام عربية إن “إصدار الفئة الجديدة هو إجراء لتعديل هيكل الأوراق النقدية وإدخال فئة وسيطة تسهل المعاملات اليومية، والتقليل من وجود الإصدارات القديمة لفئات العملة في التداول، واعتماد مواصفات أمنية حديثة في تصميم الفئة الجديدة للحد من عمليات التزييف”، مبينًا أن “أساليب التزييف قد تطورت بفضل التطور التكنولوجي”.

وفي أيلول الماضي اعلن البنك المركزي عزمه اصدار عملة نقدية جديدة من فئة الـ20 الف دينار.

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