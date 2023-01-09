كل الديانات لديها حجاب، نعيم الهاشمي الخفاجي

الحجاب في الإسلام هو اللباس الساتر لجميع بدن المرأة وزينتها، بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بها، فإن كانت المرأة في بيتها فيكون الحجاب من وراء الـجُدران، وإن كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو خارجه فيكون باللباس الشرعي، والحجاب هو أحد الفروض الواجبة على المرأة في الشريعة الإسلامية متى ما بلغت الفتاة سن التكليف، من الناحية اللغوية معنى الحجاب على السَّتر والحيلولة والمنع، وحجب الشئ أي ستره، وامرأة مُحَجَّبَة أي امرأة قد سُترت بستر. وجاء في سورة مريم في الآية 17: ﴿فاتخذت من دونهم حجابًا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا﴾ أي، «فاتخذت من دون أهلها سترًا يسترها عنهم وعن الناس».

الحجاب الإسلامي لم يكن هذا الحجاب من تشريع الدين الإسلامي فقط، فقد أكدت الديانات السماوية التي نزلت قبل الإسلام في التأكيد على الحجاب، وكذلك العرب بالجاهلية كانت المرأة تستر شعرها، بعصر الإنترنت أصبح في إمكانية اي شخص أن يكتب ويعبر عن آرائه، أحد ابناء المغرب امازيغي من عائلة مسلمة ترك الاسلام، واعتنق المسيحية، وشن حملة همجية ضد الإسلام من خلال اثارته للشبهات، ومن ضمن الشبهات التي اثارها، شبهة ضد الحجاب، حيث آثار الشبهات التالية،(

‏1.إذا كانت المرأة غير المحجبة متبرجة ومثل الحلوى المكشوفة للذباب

2. وإذا كان الحجاب تم فرضه بعد الهجرة ب ٣ سنوات

فالسؤال المطروح، هل خديجة عاشت كل حياتها مثل الحلوى المكشوفة، هل كل أمهات الصحابة وزوجاتهم وزوجات محمد قبل الهجرة وبعدها ب ٣ سنوات كن لحما مكشوفا وحلوى مكشوفة للذباب) انتهى.

في البداية من اطلق على المرأة المحـجبة والمنقبة مثل الحلوى غير المكشوفة، هم شيوخ وهابية سعوديين، ووصفوا المرأة الغير المحجبة مثل الحلوى المكشوفة يتجمع حولها الذباب، هذا الكلام تم الترويج له في منصة تويتر عام ٢٠١٥، وبذلك الوقت بتويتر كان أكثر المتداولين لهذا المصطلح الجديد الذي ابتكره شيوخ الوهابية هم مغردون سعوديون يبررون حالات التحرش ضد النساء الغير محجابات، وهذا التبرير ساذج، سواء كانت المرأة محجبة أو غير محجبة يجب أن تكون مصانة ومحترمة.

اقول إلى هذا المغفل، انت تركت الإسلام وذهبت أيضا إلى دين سماوي آخر، وبلا شك مثل ماكان هذا جاهل بالاسلام فهو أيضا جاهل في تعاليم الديانة المسيحية التي اعتنقها، قضية الانتقال من دين إلى دين آخر ومن مذهب إلى مذهب آخر فهو يخص الشخص الراغب بالانتقال، اقول، ومن قال لهذا أن السيدة خديجة عليها السلام لم تكن محجبة، دع عنك الأكاذيب وأحاديث الصحاح الستة، الرسول محمد ص وآبائه كانوا يتبعون دين الحنفية التي وضعها إبراهيم ع،

قيم وعادات وتقاليد العرب كانوا يسترون المرأة العربية قبل مجيء الإسلام وفرض الحجاب، الشعر العربي الجاهلي تطرق لذلك، قول ابن عمنا الشاعر الجاهلي المهلهل وهو من كان قبل الإسلام، كنا نغار على العواتق أن تُرى بالأمس خارجة عن الأوطان

فخرجن حين ثوى كليب حُسرا مُـسـتـيـقـنـات بـعـده بـ هـوان.

ربط ابن عمنا الشاعر الجاهلي المهلهل وهو من كان قبل الإسلام حسر المرأة عن شعرها عند العرب في الجاهلية بالهوان والمذلة.

في الكتاب المقدس للديانة المسيحية، أيضا يوجد فرض حجاب ثم النقاب بالتدرج( خُذِي الرَّحَى وَاطْحَنِي دَقِيقاً. اكْشِفِي نُقَابَكِ، شَمِّرِي الذَّيْلَ) (سفر إشعياء 2:47)، (هَا أَنْتِ جَمِيلَةٌ يَا حَبِيبَتِي هَا أَنْتِ جَمِيلَةٌ، عَيْنَاكِ حَمَامَتَانِ مِنْ تَحْتِ نَقَابِكِ) (سفر نشيد الأناشيد).

وورد في الكتاب المقدس من يطلب من امرأة كشف نقابها بأنه فاجر، وكانَت سوسَنَّةُ لَطيفَةً جِدّاً جَميلَةَ المَنظَر. ولَمَّا كانَت مُبَرقَعَة، أَمَرَ هذانِ الفاجِرانِ أَن يُكشَفَ وَجهُها، لِيَشبَعا من جَمالِها). المصدر (دانيال 13 :31-32).

اقول إلى هذا الجاهل هناك حقيقة اللحم المكشوف لم تعرفه حتى أوروبا وأمريكا إلا منذ ستينيات القرن العشرين بعد الثورة الفرنسية والقضاء على سلطة الكنيسة وظهور ثقافة التعري، والتي نشرت إلا من خلال منظور الربح المادي، وظهور المصانع وكانت في حاجة إلى ثقافة جديدة تقنع الناس بأن تستوعب هذا الكم الهائل من الإنتاج الصناعي، يدفعون مبالغ لنسوة الراغبات في عرض الملابس الداخلية وبقية المنتجات للملابس والاحذية.

وذكرت كتب التاريخ أن حاملة الرايات هند بنت عتبة حين دخلت في الإسلام فوجدت أحكام تتحدث عن الزانيات فتعجبت وقالت وهل تزني الحرة.

انا أقيم بالغرب منذ ثلاثين عام، زرت متاحف وكنائس وقرانا كتب، مانراه اليوم في أوروبا لم تكن النساء ولا الشباب يفعلونه في أوروبا قبل ستين أو سبعين سنة، حتى ارادت شركات الخياطة عمل ملابس للسباحة النسائية المجتمع الأوربي رفض الخليج.

والأمر بالحجاب في الإسلام جاء ليضبط الحجاب ولكن هذا لا يعني أن النساء كانت سافرات كما كانت العرب تحج بالبيت الحرام وتطوف فجاء الإسلام لجعل مناسك الحج لتوحيد الله عز وجل، مقارنة هذا المغفل، مقارنه مرفوضة شكلا ومضمونا ويظهر انه جاهل حتى بالغة العربية، لايمكن الإتيان في جملتين شرطيتين تباعا و من ثم سؤال فج عوض جواب الشرط،

فكل الأنبياء كانوا مسلمين ودعوا الناس إلى توحيد الله وعبادته وأن لا يشركون مع الله أحدا.

‏‎ في ايام الجاهلية الأولى كانت العرب ورجالها عندهم غيرة و يغارون على اعراضهم كما هو معروف عن اصل العرب، وجاء الرسول ص ليتمم مكارم الاخلاق وذلك دليل على وجودها اصلا ولكن بدون ترتيب وقواعد ربانية.

عندما نزور الكنائس المسيحية نرى صور السيدة مريم ع وهي محجبة ولماذا لم تظهر بشعرها وجسدها كما يروج لذلك الكثير من الكتاب المسيحيين والعلمانيين، اقول لكل الاغبياء والجهلة والحمقى لن تكن النساء القرشيات قبل الإسلام لحم مكشوف، هؤلاء الذين يهاجمون الإسلام لم يقراوا فما ذنبنا نحن نتحمل جهل وغباء هذا الأحمق وممن على شاكلته.

لبست النساء في بلاد مابين النهرين القديمة وفي الإمبراطوريتين اليونانية والفارسية الحجاب كعلامة على الاحترام والمكانة العالية، تم العثور على أول إشارة مشهود لها بالحجاب على القانون الآشوري الأوسط الذي يرجع تاريخه إلى ما بين 1400 و1100قبل الميلاد.

من المؤسف أن هذا الأحمق آثار شبهة ساذجة وغبيه يقول( ‏‎عاىشة كانت تستحمى قدام الصحابة عشان تعلمهم الغسل وكانت ترضع الكبار عشان يدخلوا عليها وهي مش لابسة حجاب).

انا لست بصدد الدفاع عن أخطاء اصحاب الصحاح لكتب الحديث السنة، كان يفترض عدم نقل هذه الأحاديث التي وضعها معاوية بن أبي سفيان لينتقص من رسول الله محمد ص وال بيته ومن صحابة النبي محمد ص الكرام المحترمين، غالبية المسلمين يعلمون علم اليقين أن بعد أحداث السقيفة منع ابي بكر وعمر بن الخطاب رواية حديث النبي محمد ص لاسباب تتعلق بالسلامة، يوجد حديث عن عمر، لاتحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سالكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. المصدر تذكرة الحفاظ للذهبي ج1ص2ص3

وردت أحاديث عن قيام الخليفة ابي بكر في حرق الأحاديث النبوية.

احرق ابو بكر و عمر احاديث الرسول الاعظمالخليفة الأول يحرق سنة الرسول التي جمعها بنفسه قال الذهبي، إن أبا بكر جمع أحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في كتاب ، فبلغ عددها خمسمائة حديث ، ثم دعا بنار فأحرقها،

روى القاسم بن محمد أحد أئمة الزيدية عن الحاكم بسنده إلى عائشة قالت، جمع أبي الحديث عن رسول الله ، فكانت خمسمائة حديث فبات ليله يتقلب ، فلما أصبح قال أي بنية ، هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها فدعا بنار فأحرقها.

الحجة كانت خوفهم من اختلاط الحديث مع القرآن، نحن لسنا بصدد عمل محاكمة إلى أي احد، بقدر إثبات حقيقة أن أحاديث النبي محمد ص منع الصحابة من الحديث بها طيلة خلافة ابي بكر وعمر وعثمان، في خلافة الإمام علي ع فتح باب الحديث، واحتج الإمام علي بن أبي طالب ع في حديث الرحبة حيث شهد أربعين صحابي ممن شهدوا معركة بدر وأحد أنهم سمعوا حديث الغدير في خلافة الإمام علي بن أبي طالب ع لأمة الاسلام، بعد استشهاد الإمام علي ع وآلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان فتح الأموال لكل شخص يروي فضيلة لصحابي مقابل كل فضيلة ومنقبة إلى علي بن أبي طالب ع، فتح باب الإعلام المضلل، غاية معاوية ضرب الإسلام في الصميم، وللاسف نجح في وضع أحاديث كثيرة تسيء إلى رسول الله ص والقرآن الكريم وأسس أساس سيء لتشويه الاسلام، وإلا بغض النظر عن الخلافات المذهبية كيف عاىشة زوجة رسول الله ص ترضع الكبار، هذه أحاديث وضعها معاوية بن أبي سفيان لتشويه سمعة الإسلام والرسول محمد ص.

في الختام كل النساء العربيات في جزيرة العرب على وثنيتهم كن يحتجبن أدباً وحياء، وكان الكثير من العرب على دين الحنفية الاسماعيلية، يقول الشاعر النابغة الذبياني، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه.

فتناولته واتقتنا باليد

وقال عنترة بن شداد

إن تغدفي دوني القناع فإنني

طب بأخذ الفارس المستلئم.

أنا لست بصدد الدفاع عن الاسلام، الله عز وجل هو الذي يدافع عن دينه، وهناك آلاف من العلماء والمثقفين المسلمين من الشيعة والسنة مدافعين اقوياء عن الدين الاسلامي، ما كتبته رد على شخص جاهل احمق كان جاهل بالاسلام وعندما انتقل الى المسيحية أيضا بقي جاهل لايعرف نصوص الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الحديث، خالص التحية والتقدير إلى رفاق الدرب أين ما وجدوا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

8/1/2023

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