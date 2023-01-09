لليوم الثاني على التوالي هاشتاك سنحاكم_الكاظمي يتصدر ترند العراق بأكثر من 124 الف تغريدة

تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #سنحاكم_الكاظمي بـ 124 الف، بعد تغريدة المسؤول الأمني لكتائب حزب الله “أبو علي العسكري”، التي تضمنت معاقبة الكاظمي والقاءه خلف قضبان العدالة.

واطلق مغردون هاشتاك #سنحاكم_الكاظمي إيمانها بالدستور والقانون والدولة”،مشيرا الى ان”نهاية الظالم محتومة ومرتبطة بقدرة الله عليه في جعله عبرة لمن لا يعتبر.

وكان الخبير القانوني أحمد شهيد الشمري، دعا في حديث سابق ، إلى اتخاذ الإجراءات القضائية بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات”، مشيرا الى إن “المادة 340 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا او ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه”. انتهى 25

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