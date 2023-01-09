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ما تأثير الفلسفة في الانسان؟

ما تأثير الفلسفة في الانسان؟
ربما كان الأفضل أن نجعل العنوان : [ما تأثير الفلسفة في الوجود] ..
لكن على أيّ حال المهم .. هو المضمون و (المتن) التالي الذي يُفسر موضوع العنوان خير تفسير بليغ و سلس من الذرة حتى المجرة و لجميع المستويات ..
لقد أنجزتُ أخيراً قبل عقود إمتدت للآن و بشكل كامل (الفلسفة الكونية ألعزيزية) بفضل المولى عز وجل , و في الحقيقة دامت تلك الرحلة الكونية عبر سبع محطات .. قرابة ٧٠ عاما من القراءة والبحث والاسفار المختلفة و أنا أقاوم الطغاة و آلجهلاء, بحيث بِتُّ وريثاً للفكر الأنساني بإمتياز و ممثلاً عن فلاسفة العالم المنتخبين ألذين أصدر عنهم كل عام بياناً عن أوضاع العالم و مستقبله مع وصايا كونيّة.
لقد كان لي ذلك الكتاب(نظرية المعرفة الكونية) بمثابة التاج و مثال الدواء عند السقم، و الملجأ الحصين عند الضياع، و المُتعة عند تكدّر الأجواء و الفرحة عند الملل و الحلّ لكل مشاكل العالم., حتى عجبت كيف توصلت لبيانه و تفصيله بإسلوب رائع و سلس يفهمه جميع المستويات, و هي منطلقات لسنّ قوانين العالم بدل الدساتير الوضعيّة الميكافيللية التي حطمت المجتمعات لأنها تسعى لمصالح الحكام و المستكبرين دون الشعوب.
هناك عدّة نقاط يجدر ذكرها حول الكتاب و الكتب ذات العلاقة التي تحاول بث المعرفة و الهمة في أنفس الناس.
أولها، و على خلاف الكثير الكثير من الكتابات، نادراً ما يخاطبك الكاتب خطاباً مباشرً .. بل يكتفي بالإشارة إلى فعل ذاك العالم أو ذلك الكاتب او الامر، ليأخذك من دنياك و محيطك إلى عالم آخر تستصغر فيه نفسك حتى لا ترى لها أيّ فضل أو همة.
و في الحقيقة قد يكون هذا مبعث إحباط وتصغير للشخصية و مقوماتها الأيجابية، ولكنه – في اعتقادي- في البداية فقط, أما بعد أن تعيش و تتصور نفسك بين تلكم الهمم و القمم و المبادئ و آلآفاق الكونية ؛ لا يتأتى لك إلا أن تحاول مدّ قامتك إلى الأعلى و رؤية ما يراه الفيلسوف الكوني والعارف الحكيم من مجد وآفاق كونيّة دون أكثر الخلق خصوصا الذين يعيشون في المرحلة البشرية متكوّرين حول ذواتهم و إنيّتهم.
الأمر الثاني، إن وضع أيّ إنسان في وسط آراء أؤلئك الفلاسفة الجهابذة الذين إختصرت (الفلسفة الكونية) مآلاتهم ؛ لا يُعيد تعديل مقاييسه فحسب؛ بل يبني له مقاييس جديدة و يضع له معايير أعلى ممّا تعوّده في بيئته و محيطه.
كل ذلك الكَمّ الهائل من المعرفة يدفع الساعي نحو الكمال بعد قطع الأسفار الكونية لقياس أفعاله بالمقاييس و المعايير الكونية الجديدة و الأفاق الوجودية الرحبة و التعامل مع مجهوداته بمقارنتها مع نظريّات أؤلئك العظام, التي إستخلصنا منهم و من آلعقل نظرية المعرفة الكونية, ممّا يدفعه للعمل بهمّة أعلى و بدقة اعمق للتاقلم مع الوجود, كي لا يكون جزءاً من الفضلات الكونية كما معظم الناس في مقدمتهم الحكام و الظالمين.
ثالثاً : قرأت الكثير من كتب تطوير الذات و لذا أظن أن التركيز على فلسفة الوجود و قيمة الزمن هو الأهم لإعلاء الهمم و تطوير الذات و فتح الآفاق الرحبة أمام عقل الأنسان.
و كما ذكرنا في نهجنا الكوني أكثر من مرة أن “الوقت هو الحياة” .. هو العمر ..هو الخلود .. و هو الفضاء الذي فيه نكشف حقيقة واسرار الجواب الالهي لاعتراض الملائكة على خلق آدم .. فَمَنْ فهم هذا و استوعبه بدقة؛ يفهم بوضوح أن ضياع جزء من الوقت(العمر) في اللهو و اللعب؛ هو ضياع لحياته وآخرته و هدفه الذي وجد من أجله!
الكوني لن يهدأ له بال و لن يركن لسفاسف الأمور و يُقاوم و لن يضيع وقته و من ثم حياته في ما لا قيمة له.
لأنه سيعرف بأنّ قيمة وجوده يعادل كل الكون .. و هذه معادلة معقدة لا يفهمها إلا العرفاء الحكماء ..
و في اعتقادي، إن هذا الفهم يكفي مؤونة عن كل كتب التطوير و إعلاء الهمم!
شخصيّاً، صدمني ما كتبته بنفسي، خصوصا (نظرية المعرفة الكونية) و قرينه (محنة الفكر الانساني) و ما حولهما من كتب عظيمة وصلت لأكثر من 50 كتاباً بفضل الله .. أحبطني في البداية (لحظة الأنتباه الاولى للمعالم والعوالم التي بحثتها في ديار الغربة) و كلنا غرباء في هذا الوجود بعد إنقطاعنا عن الأصل!
لكني لم ألبث إلّا أن أتخذهُ نهجاً و ملجأً لي من غيابات الكسل وسوء معاشرة البشر الاشر، و دواءً لداء الفتور و الملل المُتكرّر!
و أشكر الله تعالى الذي عناني بتلك الولادة الجديدة و بهذا الانتاج الفريد ألمميّز الذي فيه خلاص البشرية من محنها و زاد فيها الكثير بالطافه تعالى و كل خير بدى من خلالي فيها؛ إنّما منه وحده تعالى .. أمّا الشّر فمن البشر .
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تحميل كتب خزرجي عزيز pdf – مكتبة نور (noor-book.com)
صور لكتب الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي – بحث Google‏
تحميل كتاب نظرية المعرفة الكونية pdf ل الفيلسوف الكوني/عزيز الخزرجي | مقهى الكتب (kutubpdfbook.com)

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