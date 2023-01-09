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مباراة الخليج العربي

*مباراة الخليج العربي
ميسون نعيم الرومي
مباراة الخليج العربي – طيبه او كرم يا هلي
يالأنـتـوْ رفعه للراس
كل الهله ابأحسن ناس
-(البصره) أبد ما تنداس
وانتوْ اللي جدكم ( نبي )*
طيبه اوكرم ياهلي – مباراة الخليج العربي
***
-(البصره) حلوه الفيحاء
ثغر (العراق ) المعطاء
أم ( النفط ) بيهه الماء
-(البصراوي) حر او أبي
كلكم كرم ياهلي – مباراة الخليج العربي
***
(اسمه الخليج العربي)-
من (زمن) يونان..الرومان
والعرب داير يدور الشطآن
-(عـُـمان،امارات،البحرين اوقطر)-
-(اسعوديه والكويت)-
-( اللعراق اوعربستان )-
كل الهله بالاخوان
كلكم محبه ياهلي – مباراة الخليج العربي
عالي (العراق) الأبي
مباراة الخليج العربي
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*العراق يستضيف للمرة الأولى منذ 44 عاما بطولة كأس الخليج(25)
*جدكم نبي:- النبي آدم والنبي ادريس ابن داوود (عليهم السلام)-
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8 / كانون الثاني/2023
ســـــــــــــــــــتوكهولم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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