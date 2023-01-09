*مباراة الخليج العربي

ميسون نعيم الرومي

مباراة الخليج العربي – طيبه او كرم يا هلي

يالأنـتـوْ رفعه للراس

كل الهله ابأحسن ناس

-(البصره) أبد ما تنداس

وانتوْ اللي جدكم ( نبي )*

طيبه اوكرم ياهلي – مباراة الخليج العربي

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-(البصره) حلوه الفيحاء

ثغر (العراق ) المعطاء

أم ( النفط ) بيهه الماء

-(البصراوي) حر او أبي

كلكم كرم ياهلي – مباراة الخليج العربي

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(اسمه الخليج العربي)-

من (زمن) يونان..الرومان

والعرب داير يدور الشطآن

-(عـُـمان،امارات،البحرين اوقطر)-

-(اسعوديه والكويت)-

-( اللعراق اوعربستان )-

كل الهله بالاخوان

كلكم محبه ياهلي – مباراة الخليج العربي

عالي (العراق) الأبي

مباراة الخليج العربي

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*العراق يستضيف للمرة الأولى منذ 44 عاما بطولة كأس الخليج(25)

*جدكم نبي:- النبي آدم والنبي ادريس ابن داوود (عليهم السلام)-

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8 / كانون الثاني/2023

ســـــــــــــــــــتوكهولم

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