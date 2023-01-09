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نقل عدنان درجال للمستشفى.. اتحاد الكرة: لا ينام أكثر من ساعتين


2023-01-08

تعرض رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال إلى مضاعفات صحية نقل على إثرها إلى للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم ان نقل درجال للمستشفى جاء بعد تعرضه لجهد كبير، حيث شعر خلاله بتعب مفاجئ ليتم نقله للمستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة، ولم تظهر اي أعراض مقلقة بعد إظهار النتائج.

وبين أن درجال لا ينام في اليوم أكثر من ساعتين بسبب الاشراف والالتزامات الخاصة ببطولة الخليج.

وأضاف أن درجال يتواجد حاليا في الفندق للراحة، حيث يشعر بتحسن بوضعه الصحي.

وختم ان درجال سيعود الى عمله الطبيعي بعد راحة اجبارية اليوم لغاية يوم غد .

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