Posted on by

أنوار الرِّسالة المُحمّدية

عمر بلقاضي / الجزائر

***

سلامٌ على الدُّنيا فإنَّ مسارَهَا

بعيدٌ عن الإيمانِ والحقِّ والهُدَى

سلامٌ على الإنسانِ ضلَّ سَبيلَهُ

وأضحى يعيشُ الضَّنكَ لمَّا تمَرَّدَا

أتاهُ رسولُ الله بالحقِّ حامِياً

أتاه بما يهديهِ في الدَّهرِ مُسعِدَا

ولكنَّ في الألبابِ ريْباً وغفلةً

تناءتْ عن المبعوثِ بالنُّورِ مُرشِدَا

ألا إنَّ دربَ العزِّ دربُ مُحمَّدٍ

فطوبَى لمن رامَ الحقيقةَ فاهتَدَى

وبُعدًا لمن يَقفُو السَّفاسِفَ طامعاً

فأعْمَتهُ عن دربِ السَّعادةِ والنَّدَى

إذا كنتَ ذا عقلٍ ورُشدٍ وطيبةٍ

فتابعْ لنيلِ العزِّ في الدَّهرِ أحْمدَا

وبادرْ إلى القرآنِ فافقَهْ عُلومَهُ

فذاكمْ كلامُ الله يَصدَعُ في المَدَى

لقد جاءَنا المبعوثُ للنَّاسِ رحمةً

بما يجلبُ الآمالَ يا تابع العِدَى

فلنْ تعرِفَ الإعْزَازَ إلا بِدينِهِ

ألا فاجعلِ الإسلامَ حِصْنًا ومَرْصَدَا

وإن طالكَ الأعداءُ بالظُّلمِ والأذى

فإنَّ الهَنَا والعِزَّ والفَوزَ في الفِدَى

ألا إنَّ دينَ اللهِ رُشْدٌ وعِزَّةٌ

إذا صارتِ الأوطانُ بالذِّكْرِ مَسجِدَا

يُداوِي هُمومَ النَّاسِ بالعدلِ والتُّقَى

ويحمي بني الإنسانِ من ظُلْمَةِ الرَّدَى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close