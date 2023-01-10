ائتلاف ادارة الدولة يوصي بحسم موزانة 2023 سريعاً



أوصى ائتلاف إدارة الدولة، الاثنين، بضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

وقال الائتلاف في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إنه “عقد اجتماعه الدوري في مكتب عضو الائتلاف مثنى السامرائي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بما يحقق التنمية وخدمة المواطن”، لافتا إلى أنه “ناقش أهم التشريعات التي يجب حسمها خلال الأيام الأولى للفصل التشريعي الجديد”.

وأضاف البيان، أن “رئيس الوزراء استعرض أهم ما تم إنجازه من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب والذي كان في مقدمته إلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال ومكافحة الفساد ودعم ذوي الدخل المحدود”.

وأكد ائتلاف إدارة الدولة على “حث الجهات المختصة على تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا التي تم البت بها واكتسبت الدرجة القطعية”، موصيا بـ”ضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط