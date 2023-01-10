الحشد الشعبي يعلن الإطاحة بثلاثة إرهابيين في الموصل



اعلن الحشد الشعبي، الاطاحة بثلاثة “دواعش” إرهابيين في الموصل.

وذكر بيان للحشد ”، ان “قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر في فلول “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل”.

واوضح، ان “ذلك جاء خلال عملية امنية بعد ورود معلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على “الدواعش” الإرهابيين الثلاثة والمطلوبين وفق المادة 4 / إرهاب وذلك بالتعاون مع مكتب المعاونية للاستخبارات والمعلومات، وقد جرى اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المعتقلين”.

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