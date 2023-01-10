الديوانية.. قوة أمنية خاصة تعتقل مدير المصرف العقاري ومعاونه



2023-01-10

نفذت قوة أمنية خاصة، يوم الثلاثاء، عملية اعتقال طالت مدير المصرف العقاري ومعاونهِ وأمين الصندوق في محافظة الديوانية.

وذكر مصدر مسؤول، إن “فريقاً من هيئة النزاهة برفقته قوة أمنية خاصة اعتقل مدير المصرف العقاري ومعاونهِ وأمين الصندوق في الديوانية، وفق مذكرة قبض بتهمة اختلاس أموال كبيرة”.

من جانبها افادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في بيان صدر لاحقاً، بأن ملاكاتها نفذت مذكرة قبض بحق مدير أحد المصارف الحكوميَّة في الديوانية؛ لتورطه باختلاس مبلغ يقدر بملياري دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر عن تفاصيل العمليَّة، إن مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تلقى معلومات عن جريمة اختلاس في أحد المصارف الحكومية في المحافظة، وبعد التحري والتقصي واستصدار مذكرة قبض بحق المتهمين، تمكن فريق من المكتب من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانية، مؤكدة أن المتهم مسؤول عن اختلاس مبلغ يقدر ب (1.800.000.000) دينار من المصرف.

وتابعت الدائرة أن العمليَّة، التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على معاون مدير المصرف ومسؤول القاصة الحصينة فيه؛ لاشتراكهما في عمليَّة الاختلاس، فضلاً عن ضبط المبرزات التي لها مساس بالجريمة.

وأضافت إنَّه تم تدوين أقوال المتهمين وتنظيم محضر أصوليٍّ، وعـرضـه بصحبة المبرزات والمتهمين عـلى قاضي الخفر في محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا الفساد؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.

واليوم الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً يقضي بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان.

وعزا المكتب الإعلامي للسوداني، صدور هذا القرار إلى “وجود ملفات تحقيقية بحقه (أي الشعلان) عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط