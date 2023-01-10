الرفيق رائد فهمي يستقبل وزير الشباب الفلسطيني



استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب، أمس الأحد 8 / 1 / 2023، الفريق جبريل الرجوب مبعوث الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في مقر الحزب بساحة الاندلس.

واستمع الوفد الضيف خلال اللقاء إلى موقف الحزب من الحكومة الحالية ومن مبدأ المحاصصة الذي تشكلت على أساسه، والمعرقلات البنيوية التي تعيق المحاولات في الاصلاح مهما كانت النوايا حسنة في محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتأثير ذلك اجتماعيا واقتصاديا. كما تطرق الرفيق فهمي إلى موقف الحزب من القضية الفلسطينية وخيار الشعب الفلسطيني في دولته الحرة ورفض محاولات التطبيع التي يراد لها تركيع إرادة شعوب المنطقة وارتهانها بالإرادات الخارجية.

من جانبه حيا الفريق الرجوب الموقف التاريخي للحزب بشكل خاص والشعب العراقي عموما في النضال من أجل القضية الفلسطينية، داعيا إلى إدامة زخم الدعم للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل حل الدولتين، كما نوه عن الحكومة الاسرائيلية الحالية المتطرفة وسياستها الداخلية والخارجية في التصعيد ضد القوى الديمقراطية الفاعلة داخل اسرائيل واستهداف القوى الوطنية الفلسطينية.

واكد الرجوب بذات الوقت على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وداعيا سائر القوى المساندة للشعب الفلسطيني ونضاله التحرري ضد الاحتلال إلى دعم الجهود من أجل تجاوز حالة الانقسام. مشيدا بالأجواء المبهجة والتلاحم الوطني الذي شهده في افتتاح خليجي 25 في البصرة.

هذا ورافق السيد الرجوب السيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح وسعادة السفير أحمد عقل والسيد بدر أحمد عقل والمستشار منير صبحي والمستشار الإعلامي فؤاد حجو.

فيما شارك في اللقاء الرفاق عضوا اللجنة المركزية حيدر مثنى وطلعت كريم والرفيقة جبرا الطائي عضو لجنة العلاقات الوطنية.

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