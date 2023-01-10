الصبيحي خلال حديثه بقناة الرافدين قرار رفع الحواجز الأمنية من مداخل الخضراء ،،مؤقت’’ …

والحكومة لم تقد اي خدمات فعلية لغاية الان

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصطفى الصبيحي أن القرار الحكومة العراقية بازالة الحواجز الامنية من مداخل المنطقة الخضراء لا يعني بأن الحكومة ستصبح قريبة من الشعب او انها خطوة رائعة تنفرد بها حكومة السوداني.

وارجع الصبيحي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الرافدين ، السبب في ذلك الى أن حكومة السوداني ومنذ ان استلمت زمام عملها لم تقدم أي شيء فعلي للمواطنين من الخدمات و تخفيض نسب البطالة ومحاربة الفقر والى اخره مشيرا الى ان ماحدث من غرق وسيول جراء عدم تصريف مياه الامطار وتهدم منازل على رؤوس ساكنيها مثلما حدث في البصرة يؤكد عدم قدرة الحكومة على معالجة الطوارئ ومعالجة الاخفاقات السابقة.

وأضاف الصبيحي أن السوداني يريد ان يقدم نفسه على انه افضل من سابقيه وهذا السيناريو يتكرر مع كل رئيس جديد …وفي النهاية نكتشف العجب العجاب ، ولكن بحسب التصريحات الرسمية فإن الهدف هو خفض الاختناقات المرورية في بغداد ، وكذلك تصريحات سعد المطلبي رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغدادتؤكد بأن رفع الحواجز ياتي من أجل إعادة جمالية الشوارع وعودة الحياة المدنية لها بعيداً عن عسكرة الشوارع والمجتمع ، ولكن في الواقع ’’ هذا هو مجرد صورة للاعلام خاصة بعد التقارير التي تداولها الاعلام الغربي عن تورط حكومة الكاظمي بجرائم تعذيب بحق المواطيين ، فأحبت حكومة السوداني ان تستغل الامر لصالحها وتلمع صورتها امام وسائل الاعلام العالمي .. فيما بين أن الاجراءات الامنية ستكون مشددة اكثر من السابق ولن تدوم طويلا.

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