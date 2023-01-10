تسجيل أكثر من مليوني سيارة في إقليم كوردستان خلال العام 2022



أعلنت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيلها رسميا أكثر من مليوني سيارة خلال العام الماضي.

وقال عميد المرور محمد رشدي المتحدث باسم المديرية العامة للمرور في اقليم كوردستان، إن: مليونين، و41 ألفا، و 247 سيارة تم تسجيلها في العام 2022 في اقليم كوردستان في آخر احصائية، مضيفا أن 18 الفا و619 دراجة نارية تم تسجيلها في الإقليم في العام 2022.

وأوضح أن مليوناً، و 26 الفا، و660 سيارة تحمل لوحات تسجيل محافظة اربيل، و7 آلاف، و880 دراجة نارية تحمل لوحات تسجيل محافظة اربيل ايضا.

وتابع العميد رشدي بالقول إن 258 الفا و998 سيارة تحمل لوحات تسجيل محافظة دهوك، و44 دراجة نارية تحمل لوحات تسجيل المحافظة ذاتها.

وأردف أن 593 الفا و127 سيارة تحمل لوحات تسجيل محافظة السليمانية، 10 آلاف و895 دراجة نارية تحمل لوحات تسجيل محافظة السليمانية.

كما أشار إلى أن 152 الفا و162 سيارة تحمل لوحات تسجيل محافظات العراق الاخرى مسجلة لدى مديرية المرور العامة في كوردستان، ولدى سائقيها بطاقة سكن في الإقليم.

ونوه المتحدث باسم مرور إقليم كوردستان، إلى أنه في العام 2021 كان مجموع السيارات التي تم تسجيلها مليونا، و917 الفا، و990 سيارة، والمجموع الكلي للدراجات النارية المسجلة في العام نفسه هي 18 الفا و814 دراجة، مبينا أنه وخلال عام واحد زادت اعداد السيارات 123 الفا و157 سيارة.

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