خلال اجتماعها بالخلية النفسية … وزير الهجرة تؤكد ان العمل تضامني وبروح الفريق الواحد

عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، اليوم ، الاثنين ، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد ، اجتماعاً موسعاً بالخلية النفسية التي تترأسها الوزارة ، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان السيد زيدان خلف ومستشار مستشارية الأمن القومي السيد محمد التميمي ، وعدداً من اساتذة الجامعات ، لوضع البرامج والدراسات الكفيلة لتأهيل النازحين وكيفية اندماجهم بالمجتمع .

وأكدت سيادتها ضرورة وضع الخطط والدراسات لتنفيذ البرامج الضرورية لتأهيلهم وضمان عودتهم الى مناطقهم الاصلية بصورة آمنة خصوصاً وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بشكل صريح ضرورة انهاء ملف النازحين ، لافتةً الى ان العمل جماعي بروح الفريق الواحد والمسؤولية تكون تضامنية مع بقية مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف الانساني .

في غضون ذلك اثنى مستشار رئيس الوزراء على جهود السيدة الوزير لتعاطفها الدائم مع هذه الشريحة المظلومة خصوصا النازحين منهم في المخيمات ، مردفاً بالقول ” لمسنا خطوات من الوزارة في تنفيذ البرنامج الحكومي على ارض الواقع الذي يرمي الى تأهيل النازحين وإعادة اندماجهم في المجتمع ” .







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