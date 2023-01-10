خليجي 25 .. الكويت تجتاز الامارات بهدف قاتل في الوقت الضائع



2023-01-10 16:14

تغلب المنتخب الكويتي على نظيره الإماراتي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كاس خليجي 25 الجارية احداثها في البصرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها وكثرت اضاعة الفرص حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل الكويت الهدف الوحيد عن طريق احمد الظفيري.

وبهذه النتيجة ، أعاد “الأزرق” الكويتي الأمل لجماهيره بوصول المربع الذهبي، بعد الهزيمة الأولى من قطر 0-2.

أما المنتخب الإماراتي، فأصبح على بعد خطوة من الخروج، ويحتاج لانتصار البحرين على قطر في المباراة اللاحقة، ثم أن يحقق بنفسه الانتصار على قطر في الجولة الأخيرة، مع انتصار البحرين على الكويت، وهو سيناريو “معقد” من أجل الوصول.

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