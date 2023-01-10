ذكرى هلاك صدام: الطاغية في القرآن الكريم (ح 8)

الدكتور فاضل حسن شريف

الطاغية قد يكون الزوج مع زوجته وعائلته كما تعامل فرعون مع زوجته قال الله تبارك وتعالى “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ” (التحريم 11) فالطاغية صدام كان حتى مع أهله خائنا يعمل المنكر والزنى مع النساء، وقد اجبر احد زوجات اعوانه بان يطلق زوجته ويتزوجها. ونهاية الطاغية فرعون الغرق “وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس 90-92) وصدام نهايته الذل والخنوع ويا ليته ذهب الى النهر ليسبح و غرق في الماء قبل مسكه، ولكن اجرامه كان اكثر من اجرام فرعون فقد اذله واذل أهله في حياته. او طغيان الزوجة مع زوجها كما هما زوجتا نوح ولوط قال الله عز وجل “ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ” (التحريم 10) وكان نساء عائلة صدام من الطغيان حيث كانت النساء المقربات من الاجرام المختلف الاشكال منها كتابة التقارير على البريئات، و هن في نار جهنم. وللمرأة حق إعطاء الرأي والتشاور معها كما جاء في قوله تعالى “فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا” (البقرة 233) ولكن المرأة في زمن الطاغية صدام كانت تخاف البوح عن ألمها لان حتى الاهل الصداميين يكتبون تقارير ضد أقرب المقربين لهم.. وليس للرجل فضل على المرأة او بالعكس فهما مخلوقان من نفس واحدة “يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً” (النساء 1) والمرأة في زمن صدام كانت في اسوء حال من الظلم يفوق ظلم الرجال.

جاء في مقالات صغيرة في صفحة الطاغية صدام الى مزبلة التاريخ: عاش ايتام صدام ايام سوداء و هم يشهدون اكبر زيارة عالمية في كربلاء المقدسة التي ضربها جرذ الحفر بمئات الصواريخ. صدام حسين بداية شبابة كان عميل المخابرات المصرية براتب 20 دينار هو وكبار البعثيين. ضد بلدهم العراق. شاهد الحلقه برنامج تلك الايام تقديم د. حميد عبدالله. ام المهالك وام الهزايم؟وكل حروب صدام خسارة وفشل ودمار وفقدان الشباب؟ والله جريمة. كان نظام المجرم صدام الطائفي يحارب الشعائر الحسينية. فإذا وجدت قوات الأمن القمعية لديك شريط كاسيت لمحاضرة حسينية او مجلس عزاء حسيني، سيتم اعتقالك فوراً. هذا المصطلح يعني إما أن يتم تغييبك في الشعبة الخامسة أو المخابرات مدى الحياة. او ان يتم اعدامك بتهمة معاداة الحزب و الثورة. بكلا الحالتين، اهلك لا يعرفون عنك شيء. الرادود الحسيني الشيخ ياسين الرميثي مع صور ابنائه الثلاثة الذين تمَّ إعدامهم من قبل نظام صدام حسين سنة 1991 ميلادية: 1. الشهيد طه ياسين الرميثي. 2. الشهيد عادل ياسين الرميثي. 3. الشهيد عقيل ياسين الرميثي. كيف عمل الله به صار قربان وانعدم يوم العيد. لعنه الله تعالى ذهب هو الى مزبلة التاريخ، والاب وأولاده أحياء عند ربهم يرزقون وهاهم ذكراهم مخلد في الدنيا. على طريقِ الحُسين عليه السلام. الشهيد السعيد السيد عبد الغني الجزائري كان من الخطباء الحسينيّين لمدة 40 عاماً في العراق ودول الخليج وكان وكيلاً للإمام السيد محسن الحكيم اعلى الله مقامه في مدينة الحيرة العراقية. في عام 1987، وخلال التصفيات الجسدية التي شنتها السلطات البعثية المجرمة ضد خطباء المنبر الحسيني، اغتيل شهيدنا إثر خطفه ليلة 20 صفر بعدما كان متوجها لإحياء مجلس حسيني في مدينة أبي صخير. وبعد تعرضه يوماً كاملاً لعمليات التعذيب التي يجيدها جلاوزة النظام، اُلقِي جثمانه الشريف على الطريق بين النجف وكربلاء حيث كانت آثار التعذيب واضحة عليها. وقد وجد زوار الحسين عليه السلام بعدما اكتشفوا جسده الطاهر قصاصة من الورق في جيبه كُتبت عليها البيتان: بزوّار الحسين خَلَطتُ نفسي لِيَشفَعَ لي غداً يومَ المعادِ وصِرْتُ بِرَكْبِهم أطوي الفيافي لأُحسَبَ منهمُ عند العِداد. ولقد ماثل الخطيب الشهيد الجزائري جدّه الحسين عليه السلام فكان عمره 57 سنة، وتُرِكَ على رمضاء كربلاء عدة ساعات. فسلام عليه يوم وُلِدَ ويوم اُستشهِد ويوم يُبعَث حياً مع الحسين عليه السلام. سنة 1993 صدام طلع قرار إسقاط السيارات اللي دون موديل 1980 طبعاً بوقتها تقريباً اكثر من نصف السيارات بالشارع دون هذا الموديل و المصيبة ان القرار ينص على اسقاطها بدون مقابل. الناس وصلت مرحلة سيارة نقل عام كوستر موديل 1979. صاحبها حرگها بالباب لان اذا يبيعها بسعر طبقة بيض. و بعد خمس ايام من بيع الناس سياراتهم بثمن بخس و البعض احرقها و بعضهم مات بجلطة قلبية او أتاه مرض اسقط صدام القرار. فخرج الناس يهتفون بالشوارع بالروح بالدم نفديك يا صدام. يقول حردان التكريتي في مذكراته: ما كنا نفعله بقصر النهاية يشبه ما كان يفعله ستالين باعدائه وخير دليل قتلهم لعبد العزيز البدري هذا الرجل العظيم الذي فضل الموت على السكوت عن قول الحق رحمة الله عليه. يقول النبي المصطفى: أعظم الجهاد عند الله كلمة عدلٍ عند سلطان جائر. ما شاء الله ابن القائد التاريخي الضرورة وقائد الجمع المؤمن واللي القرآن ما يوكع من ايدة خوش راكوص والله مصيبة وهناك بعض السذج والاغبياء بعدهم يسموها أيام الزمن الجميل. عدي الراقص كان كل اثنين وخميس يصوم المصدر رغد صدام حسين وقبل الفطور يرقص. من يرقصون هم اولاد الرفاق والرفيقات وهم اليوم من يطلق على زمن النظام المقبور بالزمن الجميل تأريخكم المظلم لن يرحمكم مهما حاولتم تلميعه.

تكملة لما جاء في الحلقة السابقة من مقالات صغيرة في صفحة الطاغية صدام الى مزبلة التاريخ: ولد البعثية حاليا بارقى المناصب شكد عدنه بعثيه بل قلعه والدهم كل ارقى سيارات وارقى الوظائف. حسبنا الله ونعم الوكيل على هدام واعوانه وكل من يترحم ويمجد له. الله يلعن صبحه ونسله وانذال ابن صبحه وكل اتباعه اللي قتلوا وظلموا وكسرو اركاب آلاف الأبرياء والله يخزيهم دنيا وآخرة ولكل تاريخ مزبلة ولعنة الله على كل ظالم. هذا عدي شهيدهم وصدام بطلهم ومنال يونس سيدات نسائهم وما زال اكو من يحن لهم . باعترافه: كنت مختبئ بالحفرة السرداب. و الغريب يقول مو واجبي اقاتلهم، لو اريد جان قتلتهم كلهم. علما بان حتى الحيوانات تمتلك غريزة الدفاع عن النفس، ولكن يبدو ان ابن صبحة اسوأ و أجبن منها و لا يمتلك تلك الغريزة. احد الناجين من مجزرة تكريت المسماة سبايكر: ابن بلدي التكارتة كانوا يهتفون احنه ناخذ ثار صدام. ننشر الفيديو للتذكير تزامنا مع القبض على احد المنفذين في لبنان مؤخراً، وهو عبد الله سبعاوي حفيد سبعاوي شقيق صدام. كان الاعلام الصدامي يردد مقولة اذا قال صدام قال العراق. جندي سعودي يلتقط صورة تذكارية مع دبابة عراقية محترقة على الطريق المعروف بأسم طريق الموت بعد قصف لآلاف المدرعات العسكرية العراقية المنسحبة آنذاك مما تسبب بموت اكثر من 5 آلاف عسكري عراقي في ساعة واحدة، بعضهم مفقود لغاية اليوم. و من المثير للسخرية رغم كل هذه المخازي و الهزائم فقد اطلق الطاغية المقبور اسم أم المعارك على مغامرته البائسة ام الهزائم.. تفاصيل مروعة عند دفن المعتقلين و هم احياء في مقابر جماعية بأشراف عدي صدام و طه ياسين رمضان. قَتَل الطاغية صدام حسين 3216 عراقيا ممن اسمه حسين في حرب ايران التي بدأها عام 1980. صدام عدواني و منبوذ منذ طفولته. زمن صدام موت الاطفال بسبب سوء التغذية و شحة الادوية.

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