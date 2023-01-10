رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان يزور وزير الدفاع الأتحادي

زار الأستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة أقليم كوردستان في بغداد صباح الأثنين (٩/١/٢٠٢٣) وزارة الدفاع الأتحادية والتقى السيد “ثابت العباسي” وزير الدفاع.

وتم في اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد وبالأخص الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي في مناطق التماس بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

كما تم بحث كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في الحرب ضد الأرهاب وبالاخص في المناطق التي تتواجد فيها العصابات الارهابية في محافظات كركوك وديالى ونينوى.

ومن جانبه شكر وزير الدفاع الأتحادي وزارة البيشمركة لقيامها بالتعاون والتنسيق مع قادة الجيش العراقي في تلك المناطق لمجابهة المجاميع الأرهابية التي تستغل المناطق الرخوة لتنفيذ عملياتها الأجرامية.

ومن جانبه اكد السيد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد،ان قوات البيشمركة، ما تزال على اهبة الأستعداد لمواجهة العصابات الارهابية في جميع الجبهات،مشدداً على ان هناك تنسيق عال بين القادة الميدانيين للبيشمركة والجيش العراقي في المناطق التي تشهد تحركات تنظيم داعش الأرهابي.

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