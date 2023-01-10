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شاخوان عبد الله يدعو لدعم وزارة الداخلية لأداء مهامها في تعزيز استقرار العراق


دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله يوم الاثنين إلى دعم وزارة الداخلية لأداء مهامها في تعزيز الاستقرار في البلاد.

وقال عبد الله في بيان هنأ فيه قوى الأمن الداخلي بمناسبة عيد الشرطة العراقية إنه يثمن “التضحيات الكبيرة وما يُقدمه رجال الشرطة من جهود استثنائية متواصلة والسهر على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم”.

ودعا عبد الله إلى “ضرورة تقديم الدعم والمساندة لوزارة الداخلية للقيام بالمهام والواجبات في سبيل تعزيز الاستقرار وفرض الأمن وتطبيق القانون في جميع المناطق”.

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