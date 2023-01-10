البصرة عالمية

حمزة عثمان

يبدو أن بطولة خليجي ٢٥ في البصرة قد ابهرت العالم من حيث التنظيم واستقبالهم للاخوة الاشقاء العرب المشاركين في البطولة وحضور مشجعيهم من كل الخليج . في بادئ الامر راهن الكثير واقصد هنا بعض الاعلام المضلل بفشل البطولة !!! لكن اصبح الواقع اكبر مما توقعوه من حيث التنظيم والحضور المنقطع النظير وطيبة الاهالي وكرمهم الذي وصل صيته الى كل الدول العالم وحتى لامريكا التي باتت تسأولاتها هنا الشغل الشاغل الان… اين هي البصرة ؟ وأين تقع في العراق ؟ الكثير من الصحفيين الاجانب يودون السفر اليها الان بعد ان شاهدو تغطيات القنوات العربية والمحلية عن المدينة ولقائتهم مع الجماهير المشاركة في هذا المحفل .. العراق غاب عن الكثير من البطولات العربية والعالمية بسبب الحروب التي اقحمها به النظام السابق اليوم نرى المنتخب العراقي قد اعادة امجاده ليس فقط من خلال الرياضة وحسب وأنما بتوطيد العلاقة الاخوية مع اشقائة العرب…. كل المشاركين في البطولة هم فائزين بلا استثناء … بغض النظر عن الكأس ومن سيرفعه … الجميع فاز بكأس المشاركة … والخليج عربي والبصرة عالمية.

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