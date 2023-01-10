من إيران إلى اليمن.. الأسطول الخامس يضبط ألفي بندقية على متن سفينة



ضبط أكثر من ألفي قطعة سلاح كانت في طريقها إلى اليمن من إيران

أعلن الأسطول الخامس الأميركي، الثلاثاء، أن قواته البحرية اعترضت سفينة صيد في خليج عمان، على متنها أكثر من ألفي بندقية هجومية، كانت في طريقها من إيران إلى اليمن.

وذكر الأسطول، في بيان، أنه تم اعتراض سفينة الصيد في السادس من يناير، “واكتشف أنها تهرب 2116 بندقية هجومية من طراز “أيه كيه-47″، أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن”.

وأشار البيان إلى أن سفينة الصيد التي تم اعتراضها كانت تبحر باتجاه يستخدم سابقا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، وكان على متنها ستة مواطنين يمنيين.

وأكد الأسطول الخامس أن توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقانون الدولي.

وقال إنه يتم نقل السفينة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

وخلال الشهرين الماضيين، اعترض الأسطول الخامس الأميركي سفينتي صيد أخريين في خليج عمان لتهريب مساعدات مميتة من إيران إلى اليمن.

ففي الأول من ديسمبر تم ضبط سفينة تحمل أكثر من 50 طنا من الذخيرة وأجزاء تستخدم في صناعة وإطلاق الصواريخ، كما تم اعتراض سفينة في الثامن من نوفمبر الماضي تحمل أكثر من 170 طنا من أدوات تستخدم في صناعة الصواريخ.

الحرة – واشنطن

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