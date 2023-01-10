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وزير الهجرة : التصدي للهجرة غير الشرعية واجب وطني ومسؤولية الجميع

شاركت وزير الهجرة والمهحرين السيدة ايفان فائق جابرو، اليوم ، الاثنين ، في ورشة عمل اقامتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كلية القانون في الجامعة الامريكية وسط العاصمة بغداد وبعنوان ” الهجرة غير الشرعية ” ، بحضور رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية (IOM) السيد جورجي جيغاوري ورئيسة صندوق الاسكان في الامم المتحدة السيدة ريتا كولومبيا وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وعدد من الطلبة والطالبات .

وأكدت السيدة جابرو في كلمة لها خلال الورشة ان الوزارة تستطيع ان تخدم فئة المهاجرين بالاخص الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها السلبية عبر البرامج التوعوية واقامت المؤتمرات ، مطالبة في الوقت ذاته بحملة وطنية كبرى مشتركة من وزارة الهجرة والمؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية للتقليل والحد من هذه الظاهرة .

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