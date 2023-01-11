إردوغان‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬السوداني‭ ‬انهاء وجود‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬العراق

أنباء عن امتداد العملية التركية الوشيكة في سوريا الى جبل سنجار
إسطنبول – توركان اسماعيل
بغداد -عبدالحسين غزال
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة «انهاء» وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.
وتوجد قواعد عصية عن الوصول لحزب العمال المحظور في داخل تركيا،
وتتحدث تقارير عن ان العملية التركية البرية التي لا تزال معلقة بضغط امريكي، ضد العمال الكردستاني والوحدات الكردية في سوريا قد تشمل مناطق لحزب العمال في العراق.
وذلك في جبال قنديل في شمال العراق، غير ان الخطر الاكبر نحو تركيا بات في وجود قواعد لحزب العمال في جبل سنجار الممتد بين العراق وسوريا، وسط اتهامات بأن مليشيات عراقية تدعم الحزب المحظور فضلا عن رواتب تقدمها الحكومة لاعداد من حزب العمال مقابل اعمال الحماية في سنجار.
وذكر بيان للرئاسة التركية، أن «اردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع السوداني وتناول اللقاء العلاقات التركية العراقية وقضايا إقليمية».
وخلال الاتصال، أعرب أردوغان عن «ثقته بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في جميع المجالات في الفترة المقبلة».
وأشار أردوغان إلى ان «أنقرة تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه شأنه شأن تركيا»، مؤكدا ان «إنهاء وجود منظمة بي كي كي الإرهابية في الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي لهذا البلد».
وسبق ان قدم رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي تعهدات بإزالة حزب العمال من سنجار بحسب اتفاقية امنية حول تلك المنطقة وكان إقليم كردستان طرفا فيها من دون تنفيذها. وفي تركيا، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، استسلام عنصر من تنظيم «بي كي كي» لقوات الأمن.
وبحسب بيان الوزارة، سلّم الإرهابي نفسه إثر فراره من التنظيم الإرهابي، وبعد عملية إقناع من قبل قوات الأمن التركية.
وأشار البيان إلى أنّ الإرهابي التحق بالتنظيم الإرهابي عام 2011 في سوريا والعراق.
وبهذا يكون أول عنصر من حزب العمال يسلم نفسه لقوات الأمن التركي في عام 2023. فيما بلغ عدد الذين سلموا أنفسهم عن طريق جهود الإقناع التي تشرف عليها الداخلية التركية العام الماضي نحو 119 عنصرا من العمال..تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط