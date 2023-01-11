إردوغان‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬السوداني‭ ‬انهاء وجود‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬العراق

أنباء‭ ‬عن‭ ‬امتداد‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬الوشيكة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬جبل‭ ‬سنجار



إسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل

بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال

أبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬انهاء‮»‬‭ ‬وجود‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وتوجد‭ ‬قواعد‭ ‬عصية‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬المحظور‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬تركيا،‭ ‬

وتتحدث‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬البرية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬معلقة‭ ‬بضغط‭ ‬امريكي،‭ ‬ضد‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬والوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬مناطق‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وذلك‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬قنديل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الخطر‭ ‬الاكبر‭ ‬نحو‭ ‬تركيا‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬قواعد‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬الممتد‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬وسط‭ ‬اتهامات‭ ‬بأن‭ ‬مليشيات‭ ‬عراقية‭ ‬تدعم‭ ‬الحزب‭ ‬المحظور‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رواتب‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬لاعداد‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬مقابل‭ ‬اعمال‭ ‬الحماية‭ ‬في‭ ‬سنجار‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬التركية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اردوغان‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬السوداني‭ ‬وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬العلاقات‭ ‬التركية‭ ‬العراقية‭ ‬وقضايا‭ ‬إقليمية‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬أعرب‭ ‬أردوغان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ثقته‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والإقليمي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬أردوغان‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أنقرة‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬إلى‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬العراق‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيه‭ ‬شأنه‭ ‬شأن‭ ‬تركيا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬وجود‭ ‬منظمة‭ ‬بي‭ ‬كي‭ ‬كي‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬هو‭ ‬ضرورة‭ ‬لمصالح‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬ان‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬السابق‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬تعهدات‭ ‬بإزالة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬سنجار‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاقية‭ ‬امنية‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬وكان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬طرفا‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تنفيذها‭. ‬وفي‭ ‬تركيا،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬استسلام‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬بي‭ ‬كي‭ ‬كي‮»‬‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬الوزارة،‭ ‬سلّم‭ ‬الإرهابي‭ ‬نفسه‭ ‬إثر‭ ‬فراره‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬إقناع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬التركية‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الإرهابي‭ ‬التحق‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬

وبهذا‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬يسلم‭ ‬نفسه‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬سلموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جهود‭ ‬الإقناع‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نحو‭ ‬119‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬العمال‭..‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط