العلاج بمشروب البصل المنتشر في تيك توك يكشف عن خلل النظام الصحي الأمريكي



واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ينتشر‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬حلّ‭ ‬سحري‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬عوارض‭ ‬الزكام‭… ‬هو‭ ‬عصير‭ ‬البصل،‭ ‬لكن‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬النجاح‭ ‬الغريب‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬هذه‭ ‬الوصفة‭ ‬الزائفة،‭ ‬يعتبر‭ ‬الخبراء‭ ‬أنّ‭ ‬انتشارها‭ ‬يشكل‭ ‬مؤشراً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬ملايين‭ ‬الأميركيين‭ ‬محرومون‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬الأدوية‭ ‬المناسبة‭.‬

وحصدت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تروّج‭ ‬لهذا‭ ‬المشروب‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬تحوي‭ ‬شرائح‭ ‬من‭ ‬البصل،‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬المشاهدات‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬إثبات‭ ‬علمي‭ ‬على‭ ‬فعاليته‭. ‬وتقول‭ ‬عالمة‭ ‬الأوبئة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إيلينوي‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭ ‬كاثرين‭ ‬والاس‭ ‬إنّ‭ “‬البصل‭ ‬لن‭ ‬يؤذي‭ ‬أحداً،‭ ‬لكنّ‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬عليه‭ ‬استشارة‭ ‬أخصائي‭ ‬فعلي‭ ‬عندما‭ ‬يصاب‭ ‬بمرض‭”. ‬وتضيف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬أخشى‭ ‬أن‭ ‬يُقدِم‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬شراب‭ ‬البصل‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب،‭ ‬فيساهمون‭ ‬تالياً‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬أو‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬في‭ ‬محيطهم‭”‬،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينتشر‭ ‬فيه‭ ‬هذان‭ ‬الفيروسان‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فيروس‭ ‬ثالث‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬التهاب‭ ‬القصيبات‭. ‬ويحظى‭ ‬المشروب‭ ‬السحري‭ ‬بإشادة‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬الذين‭ ‬يكتبون‭ ‬تعليقات‭ ‬تؤكد‭ ‬فعاليته‭ ‬على‭ ‬وضعهم،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الوصفة‭ ‬ناجماً‭ ‬ببساطة‭ ‬عن‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬تحدثه‭ ‬الأدوية‭ ‬الوهمية‭.‬

‭ ‬خوارزمية‭ ‬

ويشكل‭ ‬نجاح‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشروب‭ ‬البصل‭ ‬مؤشراً‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحية‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬تيك‭ ‬توك‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬لنجوم‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬تأثير‭ ‬ضار‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطرقهم‭ ‬إلى‭ ‬مواضيع،‭ ‬صحية‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬الإجهاض‭.‬

وفي‭ ‬أحد‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً‭ (‬حصد‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬2,8‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭)‬،‭ ‬تروّج‭ ‬امرأة‭ ‬تعرّف‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بأنّها‭ “‬ابنة‭ ‬الطبيعة‭ ‬الأم‭” ‬لمشروب‭ ‬البصل،‭ ‬وتدعو‭ ‬المستخدمين‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬المحلول‭ ‬يتخمّر‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات‭ ‬حتى‭ ‬تزداد‭ ‬فعاليته‭. ‬وتلاحظ‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬المنتشرة‭ ‬عبر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬آبي‭ ‬ريتشاردز،‭ ‬أنّ‭ “‬العلاجات‭ ‬السحرية‭ ‬تستقطب‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬المستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنّ‭ ‬الحلّ‭ ‬يصبح‭ ‬فعّالاً‭ ‬أكثر‭ ‬كلّما‭ ‬كان‭ ‬مؤلماً‭ ‬وصعباً‭”.‬

وتقول‭ “‬إنّ‭ ‬الحلول‭ ‬البسيطة‭ ‬للمشكلات‭ ‬المعقدة‭ ‬تنتشر‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬خوارزمياتها‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬المحتوى‭ ‬مثل‭ ‬تيك‭ ‬توك‭”‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مكلفة‭ ‬وسهلة‭ ‬التوافر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬العلاج‭ ‬الصحي‭ ‬الفعلي‭ ‬ليس‭ ‬كذلك‭”. ‬ويوضح‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬عن‭ ‬مشروب‭ ‬البصل‭ ‬لم‭ ‬تُحذف‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬لأنّ‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لم‭ ‬تصنّفها‭ ‬ضمن‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ “‬قد‭ ‬يحمل‭ ‬أضراراً‭ ‬للمستخدمين‭”. ‬وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬دقيقة‭ ‬للشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمنصات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬توازن‭ ‬مناسب‭ ‬بين‭ ‬مكافحة‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭.‬

وتوضح‭ ‬آبي‭ ‬ريتشاردز‭ ‬أنّ‭ ‬الإشراف‭ ‬المفرط‭ ‬على‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشروب‭ ‬البصل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬فكرة‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬يخضع‭ ‬للرقابة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬يمكنه‭ ‬بدل‭ ‬ذلك‭ ‬ضمان‭ ‬أنّ‭ ‬المعلومات‭ ‬الموثوقة‭ ‬والدقيقة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬المواضيع‭ ‬الصحية‭ “‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬ومُتاحة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬وجذّابة‭”. ‬وتؤكد‭ ‬ريتشاردز‭ ‬أنّ‭ ‬نجاح‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬هذه‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ “‬المشكلات‭ ‬الهائلة‭” ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأميركي‭. ‬ويعيش‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬أميركي،‭ ‬أي‭ ‬9‭%‬‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬صحي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تذكر‭ ‬السلطات،‭ ‬فيما‭ ‬تُعتبر‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬باهظة‭ ‬التكلفة‭. ‬ويحظى‭ ‬ملايين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭ ‬بحد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬التأمين‭.‬

وتقول‭ ‬ريتشاردز‭ “‬من‭ ‬السهل‭ ‬القول‭ ‬للأشخاص‭ ‬أن‭ ‬يستشيروا‭ ‬طبيباً‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬لست‭ ‬متفاجئة‭ ‬من‭ ‬لجوء‭ ‬الأميركيين‭ ‬إلى‭ ‬شرب‭ ‬عصير‭ ‬البصل‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬ثوم‭ ‬في‭ ‬آذانهم،‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬ليست‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬مُتاحة‭ ‬بسهولة‭ ‬لأبنائه،‭ ‬ونظامه‭ ‬الصحي‭ ‬مثقل‭ ‬وتنتشر‭ ‬فيه‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬الجديدة‭”.‬

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