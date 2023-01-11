النظام الضريبي في الولايات المتحدة وكيف يتم التحايل عليه!

هايل علي المذابي

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أجريت قراءة موسعة حول النظام الضريبي في الولايات المتحدة بعد أن شاهدت مقطعا بصريا عن تجارة السيارات في أمريكا؛ وقد أثار غرابتي موضوع أن هناك من يمكن أن يعطيك سيارته بالمجان وربما يزيد على ذلك ويدفع لك مبلغا من المال مقابل أن تقبل منه السيارة المجانية واعتقدت أن الأمر مجرد مزحة أو نوع من المبالغة لكن في الحقيقة أن السبب في ذلك هو النظام الضريبي المعمول به في الولايات المتحدة، حيث يوجد ثلاثة أنواع للضرائب في امريكا: الضرائب على ما تكسبه. الضرائب على ما تشتريه. والضرائب على ما تملكه.

الأولى تشمل ضريبة الدخل الفردي، ضرائب دخل الشركات، ضرائب الرواتب، ضرائب رأس المال. والثانية تشمل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل الإجمالي وضريبة القيمة المضافة؛ والثالثة تشمل الضرائب العقارية والممتلكات الشخصية الملموسة والتركة أو الميراث. ويتم دفع الضريبة في امريكا من خلال آلية محددة حيث وفي كل عام يتوجب على العمال والشركات حساب دخل العام السابق وبعدها يتم تحديد قيمة الضريبة الواجب دفعها إلى الحكومات. ويتم تقدير الضرائب بتقديم إقرار ضريبي خاص بكل عامل أو شركة؛ وفي حال لم تكن مواطناً في الولايات المتحدة الأمريكية فإن أي خطأ في قيمة العائد الضريبي الخاص بك يستوجب الترحيل لك مباشرة.

ويمتاز حساب الضرائب في امريكا والنظام الضريبي فيها بأنه نظام تصاعدي يدعم الاقتصاد الأمريكي ويقدّم الدعم المالي ويحمي السكان والمواطنين. لكن يُعاب عليه وجود عدد كبير من الضرائب، إضافة إلى نظامه المعقّد وغير المفهوم. العديد من الأمريكيين يكرهون دفع الضرائب على ثلاث مستويات فيدرالي ومحلي وولايات، ويفضّلون الدفع وفق مستوى واحد. إضافة إلى ذلك فإن هناك تشدّداً أمريكياً كبيراً على قانون دفع الضرائب حيث يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالسجن. وقد قيل قديما تعبيرا عن الحال مع الضرائب:

ثلاثة أشياء لا يمكن الإفلات منها: الموت والضرائب والذباب.

السؤال: كيف يتم الاحتيال على ضرائب الممتلكات في أمريكا؟

الجواب: يلجأ الكثير من أرباب الأموال والأعمال والأفراد إلى إتباع أسلوب الاقتراض البنكي حيث أن القروض البنكية لا يشملها قانون الضرائب أيا كان نوع الممتلكات التي يتم شراؤها عن طريق القروض وبما أن النظام الضريبي تصاعدي حيث قد تبدأ ضريبة الممتلكات من حد أدنى نسبته 10% إلى حد أعلى نسبته 37% فإن نسبة فوائد القروض البنكية المعفية عموما من الضرائب لا تتجاوز 0.5% وبهذا يفلت المستفيد من القرض من دفع الضريبة على ما يملكه.

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