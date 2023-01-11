امريكا والكونغرس الجديد والتعامل مع ايران وذكرى تأسيس الجيش. دكتور ايهم السامرائي

واشنطن اغلقت ملف إيران بالكامل والحديث عن رفع العقوبات على إيران اصبح من الماضي لا بل التوجه الجديد هو كيفية اسقاط النظام باقل الخسائر للمصالح الامريكية. وصول نتنياهو للسلطة مرة اخرى في اسرائيل وتوجه حكومته من اليوم الاول والاعلان على ان اولويتها في الحكم هو لتدمير مفاعل ايران وصواريخها البالستية ومعامل اسلحتها وتنظيف حدودها بالكامل من ذيول ايران واتباع الخامنئي الدجال. اللوبي اليهودي المتطرف في واشنطن والذي يتعامل معه نتنياهو يعمل ليل نهار لدفع الكونجرس الجمهوري الجديد باصدار قرار انهاء وتدمير مفاعلات ايران النووية باسرع وقت عن طريق ضربة امريكية والتصدي لكل ذيولها في المنطقة اذا ما اقتضت الضرورة. الولايات المتحدة واروبا وخاصة بريطانيا وفرنسا الداعمة بقوة لتغير النظام في ايران يعملون هذه الايام على خنقها اقتصادياً بالكامل وخاصةً من خلال ذيولها في بغداد. الحلف الامريكي الاوربي بدء بالتصعيد من خلال متابعة الدولار الخارج من اي مكان وخاصة العراق باتجاه ايران، وهذا سيؤثر بشكل كبير على سير الامور المالية في بغداد. امريكا تحتاج هذه الايام لتأكيدات مادية عن خروج الدولار من بنوك العراق وسبب خروجه ومصداقية الفواتير المزيفة التي اعتاد العتاكة تقديمها بالسابق من اجل تحويل المبالغ المطلوبه منهم من قبل ملالي ايران. العراق في ورطة كبرى هذه الايام بسبب تخبط كلاب وذيول ايران في ادارته وان نهايتهم محتومة بأرادة شعب العراق وجيشه البطل والمجتمع الدولي.

في السادس من كانون الثاني ٢٠٢٣، أحتفل العراقيون بعيد تأسيس جيش العراق الوطني الباسل في ذكرى تاسيسه الثانية بعد المئة، جيش العراق الذي شارك في كل حروب العرب من أجل اعادة الحق لاهلنا في فلسطين، وشارك في معركة القادسية الكبرى ضد عدوا العراق والامة العربية، ضد حكومة الحقد والكراهية حكومة الملالي والتي اذاق فيها الخميني الدجال السم، والتي فيها دافع عن كل العرب واستقلال اوطانهم، وحربه في الدفاع ضد الغزو الامريكي الدولي للعراق في ٢٠٠٣ وحربه الاخيرة للقضاء على داعش الايرانية بالاشتراك مع التحالف الدولي والقضاء عليها. ان جيش العراق الذي عبر على الدوام بانه ابن الشعب وعنوان وحدته وعزته وصموده ضد المعتدين ومثل اخلاقه في رفض الظلم والعدوان، وكان موقفه وعطاء رجاله وتضحياتهم خلال السنوات الماضيه تمثل مفخرة عظيمه رغم كل التحديات التي واجهت رجاله خلال سنوات الصراع المريره. جيش عظيم اسس في عهد ملك العراق فيصل الاول في ٦ كانون الثاني لعام ١٩٢١ ميلادية وكان فوجه الاول يحمل اسم سيدنا موسى الكاظم ليحمل من اليوم الاول شعار وحدة العراق والعراقيين الدينية ونبذ للطائفية ومنع رجال الدين من التدخل بشؤون البلاد والعباد. عاش جيش العراق الوطني رمزاً لوحدة الوطن وحامي الشعب والدستور ويسقط كل ذيول ايران وحشده اللا شعبي والعمائم الصفراء عبيد الصنم خامنئي عدو الدين والامة.

دورة الخليج العربي ٢٥ التي هاجمتها ايران الملالي لتسميتها بالخليج العربي الذي يفتخر بتسميته كل عراقي شريف، وزعل الملالي لهذه التسمية ، هو مرض وحقد فيهم على نجاح العراق بالتقرب من اهله في الخليج العربي، فبأساً لكم ولذيولكم في عراق التأخي والمحبة. كان الاجدر لملالي إيران ان يحلوا مشاكل شعبهم المحصور بسب الدور الارهابي لقادتها في العالم بدل الكلام الفارغ الذي يراد منه كسب بعض من اصوات الثوار هناك.

آما الدورة التي كان تنظيمها في البداية جيداً نسبياً وعرس عراقي ولكن سرعان ما تحول الى فوضى وعدم ترتيب وتنظيم وتحضير لكثير من التفاصيل الثانوية التي تنجح الدورة وفعاليتها المتشعبة والكثيرة. فوضى تقودها حمايات المسؤولين الكبار الاكثر فوضى وفساد والذي لا يمكن مجابهتها، فوضى السيطرة على الحاضرين من الوفود وعدم الاستعداد لاستضافتهم بشكل لائق ومتميز وحضاري، فوضى توزيع او بيع بطاقات الدخول التي اصبح عددها اكثر من المقاعد في اي لعبة بمرات عدة (سبحان الله العتاك يبقى عتاك…. يعني فلوس وتسرقوه بالفوضى … بطاقات دخول للعبة متكدرون تلزمون ام فدك وام فلان وام فلتان وتطلبون منهم ان لا يحولون مطبعة فلوسهم الى مطبعة لدخولية اللعبه في خليجي ٢٥). قلنها في مقالتنا السابقة الحكام الحاليين ليس مهنيين ولا يستطيعوا ان يتعلموا المهنية، والمهنية اخلاق في ممارسة العمل وانتم لا اخلاق ولا دين ولا ثقافة تملكون. لا يستطيع العراق ان ينجح في اي مشروع مطلقاً وعلى الاطلاق ما دام انه يقاد بهذه المجموعة القروية الفاشلة علماً وتعلماً والجائعة منذ الازل ولا يمكن اشبعها الا اذا نفخ الله بالصور وانقذنا منهم ومن هذه الدنيا الفانية. شعب العراق يرجوا من حكامه ويطلب منهم وهو الممنون ان لا يقوموا باي مهرجان او احتفالية او دورة اقليمية او دولية مرة اخرى، لان مثل ما يقول العراقيين “الخياس يطلع والريحة تكب”, احترموا نفسكم وانهجموا في المنطقة الصفراء مالتكم، التي لحد هذه اللحظة “ريحة ووصاخة حمامتها تعكس تخلفكم الحضاري والانساني” فبأساً لكم ولمن ساعدكم على الوصول لحكم هذا البلد العظيم.

الحراك العراقي يهنئ الشعب العراقي بعيد جيشه الاغر ويدعوا كل وطني الجيش ان يتحركوا للاطاحة بحكم العمائم وذيولهم من الحشد اللا شعبي وكل طابورهم الخامس المتواجد بينهم وفي كل مؤسسات الدولة. الحراك العراقي يدعوا الكونجرس الجديد الامريكي ان يصحح الخطأ التاريخي الذي قام به الذين سبقوهم في ٢٠٠٣ في العراق حيث بدون سبب شرعي حقيقي تم تدمير بلد وامال شعب ومستقبل اجيال، دمروا وطن اسمه العراق بارسال مئات الالاف من الجيوش الامريكية والدولية لتدميره واسقاط حكومته والغاء دستوره وحل مؤسساته وتسليمه لعدو امريكا والعراق، الى حكومة الملالي في ايران. الملالي في ايران سرقو مئات المليارات من العراق ونصبوا ذيولها في الحكم وقتلوا المئات من الالوف من العراقيين لاسباب طائفية ودينية ولا زالوا مستمرين في تدمير البنى التحتية للعراق. الحراك العراقي يدعوا ومستعد ايضا للتعاون مع الكونجرس الجديد وبالتعاون مع مجلس الشيوخ باصدار قانون اعادة العراق الى محيطه العربي والدولي، دولة ذات سيادة مستقل في قراره وذلك بطرد ذيول ايران من العراق وتصفية المنشئات العسكرية التابعة للحرس الثوري الايراني هناك، واجراء انتخابات عادلة وشفافة وبأشراف الامم المتحدة والجامعة العربية لاعادة الحق لاهله والتكنوقراط لحكمه. شعبنا الوفي الوطني البطل اعلموا ان انتفضتم وثرتم لاسقاط النظام فأن الله والعالم كله سيقف معكم والله دائماً معنا.

د. أيهم السامرائي

الحراك العراقي

١٢ / ١ / ٢٠٢٣

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