باحثون يكشفون سر صلابة خرسانة المباني الرومانية القديمة



واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كيف‭ ‬صمدت‭ ‬الإنشاءات‭ ‬الرومانية،‭ ‬بينها‭ ‬القنوات‭ ‬المائية‭ ‬أو‭ ‬البانثيون‭ ‬في‭ ‬روما،‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬الزمن‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬المذهل؟‭ ‬سؤال‭ ‬حيّر‭ ‬العلماء‭ ‬طويلاً،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬باحثين‭ ‬أميركيين‭ ‬وأوروبيين‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬اكتشفوا‭ ‬أخيراً‭ ‬سر‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬هذه‭ ‬التحف‭ ‬المعمارية‭ ‬المشيدة‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬ألفي‭ ‬عام‭: ‬خرسانة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬نفسها‭.‬

وفيما‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬الحديثة‭ ‬يصبح‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سيئة‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬قليلة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬التشييد،‭ ‬يأمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬اكتشافهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬التأثير‭ ‬البيئي‭ ‬والمناخي‭ ‬لإنتاج‭ ‬الخرسانة‭ ‬الذي‭ ‬يولّد‭ ‬انبعاثات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭.‬

حتى‭ ‬الآن،‭ ‬كانت‭ ‬قوة‭ ‬الخرسانة‭ ‬الرومانية‭ ‬تُعزى‭ ‬إلى‭ ‬مكون‭ ‬واحد‭: ‬الرماد‭ ‬البركاني‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬خليج‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬إرساله‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬الرومانية‭ ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬البناء‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬ركز‭ ‬الباحثون‭ ‬المتحدرون‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭ ‬وسويسرا،‭ ‬انتباههم‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬خاصية‭ ‬أخرى‭: ‬قطع‭ ‬صغيرة‭ ‬بيضاء‭ ‬لامعة‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬الجير،‭ ‬وهو‭ ‬مكون‭ ‬آخر‭ ‬يُستخدم‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬الخرسانة‭.‬

وقال‭ ‬أدمير‭ ‬ماسيك،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ “‬ساينس‭ ‬أدفانسز‭” ‬والأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ “‬ام‭ ‬أي‭ ‬تي‭” ‬الأميركية‭ ‬المرموقة،‭ “‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الخرسانة‭ ‬الرومانية،‭ ‬كنت‭ ‬مفتوناً‭” ‬بوجود‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬الصغيرة‭.‬

وأضاف‭ “‬هي‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الخرسانة‭ ‬الحديثة،‭ ‬فلماذا‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬القديمة؟‭”‬

واعتقد‭ ‬الخبراء‭ ‬سابقاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬الصغيرة‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬لسوء‭ ‬خلط‭ ‬لمزيج‭ ‬البناء،‭ ‬أو‭ ‬لمواد‭ ‬خام‭ ‬رديئة‭ ‬الجودة‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحص‭ ‬الخرسانة‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬المتقدمة‭ ‬لجدار‭ ‬مدينة‭ ‬بريفيرنوم‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬اكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬البيضاء‭ ‬الصغيرة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬كربونات‭ ‬الكالسيوم،‭ ‬وقد‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬جداً‭.‬

وخلص‭ ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجير‭ ‬لم‭ ‬يتشكل‭ ‬كلياً‭ ‬أو‭ ‬جزئياً‭ ‬بالماء،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد‭ ‬سابقاً،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬جير‭ ‬ساخن‭. ‬ووفق‭ ‬الباحثين،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ “‬المزيج‭ ‬الساخن‭” ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬هذه‭ ‬الخرسانة‭ ‬صلابة‭ ‬مذهلة‭.‬

وتميل‭ ‬الشقوق‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬الخرسانة‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬عبر‭ ‬فتحات‭ ‬الجير‭ ‬ذات‭ ‬السطح‭ ‬المرتفع،‭ ‬وعند‭ ‬تعرضها‭ ‬للماء،‭ ‬تتبلور‭ ‬ككربونات‭ ‬الكالسيوم،‭ ‬مما‭ ‬يملأ‭ ‬الشق‭ ‬مثل‭ ‬الصمغ‭.‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ “‬هذه‭ ‬التفاعلات‭ ‬تحدث‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تلتئم‭ ‬الشقوق‭ ‬تلقائياً‭”.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬عندما‭ ‬تظهر‭ ‬الشقوق،‭ ‬فإن‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬تلامس‭ ‬الخرسانة‭ ‬تُنتج‭ ‬محلولاً‭ ‬مشبّعاً‭ ‬بالكالسيوم،‭ ‬يتحول‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬كربونات‭ ‬الكالسيوم،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ملء‭ ‬الشقوق‭.‬

للتحقق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية،‭ ‬صنع‭ ‬فريق‭ ‬العلماء‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬الخرسانة‭ ‬باستخدام‭ ‬العملية‭ ‬نفسها،‭ ‬وكسروها‭ ‬عمداً‭ ‬وسكبوا‭ ‬الماء‭ ‬عليها‭. ‬وفي‭ ‬النتيجة‭:‬‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين،‭ ‬تم‭ ‬إصلاح‭ ‬الخرسانة‭ ‬بالكامل‭. ‬أما‭ ‬عينة‭ ‬أخرى‭ ‬تم‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الجير‭ ‬الحي‭ ‬فظلت‭ ‬متصدعة‭.‬

وفي‭ ‬المستقبل،‭ ‬يريد‭ ‬الباحثون‭ ‬محاولة‭ ‬تسويق‭ ‬هذه‭ ‬الخرسانة‭ ‬بالتركيب‭ ‬المعدل‭.‬

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