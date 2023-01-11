بريطانيا مستمرة بمشاريعها الفضائية بعد فشل أول عملية إطلاق من أراضيها



لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أبدى‭ ‬رؤساء‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خيبة‭ ‬أملهم‭ ‬بسبب‭ ‬فشل‭ ‬المحاولة‭ ‬الأولى‭ ‬لإطلاق‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنهم‭ ‬تعهدوا‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬وتكرار‭ ‬المحاولة‭ ‬لاحقاً‭.‬

وقال‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬شركة‭ “‬فيرجن‭ ‬أوربت‭” ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬البريطانية‭ ‬وميناء‭ ‬كورنوال‭ ‬الفضائي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ “‬المحاولة‭ ‬التاريخية‭ ‬الأولى‭ ‬لإطلاق‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬البريطانية‭ ‬بلغت‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬أمس،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬المدار‭ ‬المستهدف‭”.‬

ويمثل‭ ‬فشل‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الاثنين،‭ ‬صفعة‭ ‬لقطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الوليد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬سيجعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬إلى‭ ‬مدار‭ ‬الأرض‭.‬

أقلعت‭ ‬مركبة‭ “‬فيرجن‭ ‬أوربت‭ ‬بوينغ‭ ‬747‭” ‬تحمل‭ ‬الصاروخ‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬21‭ ‬متراً،‭ ‬من‭ ‬الميناء‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬كورنوال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إنكلترا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬22‭,‬02‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬الاثنين‭. ‬ثم‭ ‬انفصل‭ ‬الصاروخ‭ ‬عن‭ ‬المركبة‭ ‬الجوية‭ ‬وانطلق‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭ ‬فوق‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬جنوب‭ ‬ايرلندا‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬23‭,‬15‭ ‬ت‭ ‬غ‭. ‬لكن‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬الصاروخ‭ ‬المدار‭ ‬ويُطلق‭ ‬أقماره‭ ‬التسعة،‭ ‬فقد‭ ‬أبلغ‭ ‬العلماء‭ ‬عن‭ “‬اختلال‭” ‬حال‭ ‬دون‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭.‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬في‭ ‬وقت‭ ‬معين،‭ ‬خلال‭ ‬إشعال‭ ‬الطبقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬محرك‭ ‬الصاروخ‭ ‬وعندما‭ ‬كان‭ ‬منطلقًا‭ ‬بسرعة‭ ‬تفوق‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬تعرض‭ ‬النظام‭ ‬لاختلال‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬المهمة‭ ‬مبكراً‭”. ‬وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ “‬فيرجن‭ ‬أوربت‭” ‬دان‭ ‬هارت‭ ‬بفرق‭ ‬الإطلاق،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬مهمتهم‭ ‬تعقدت‭ ‬بسبب‭ “‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬ترافق‭ ‬مع‭ “‬تعقيدات‭ ‬إضافية‭”.‬

وأضاف‭ “‬سنعمل‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬لفهم‭ ‬طبيعة‭ ‬الفشل،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬المدار‭ ‬بمجرد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬الكامل‭ ‬وعملية‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المهمة‭”. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬البريطانية‭ ‬إنها‭ ‬ستعمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ “‬فيرجن‭ ‬أوربت‭” ‬لأنها‭ “‬تحقق‭ ‬في‭ ‬سبب‭ ‬الاختلال‭”. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬الرحلات‭ ‬الفضائية‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الوكالة‭ ‬مات‭ ‬آرتشر‭ “‬رغم‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المخيبة‭ ‬للآمال‭ … ‬نجح‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬قدرة‭ ‬إطلاق‭ ‬أفقية‭” ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬كورنوال‭ ‬الفضائي‭.‬

عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬الاثنين‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تُرسَل‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭ ‬عبر‭ ‬موانئ‭ ‬فضائية‭ ‬أجنبية‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭”‬

شارك‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬سُميت‭ “‬ستارت‭ ‬مي‭ ‬أب‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أغنية‭ ‬شهيرة‭ ‬لفرقة‭ ‬رولينغ‭ ‬ستونز،‭ ‬والتي‭ ‬تتكفل‭ ‬بها‭ ‬شركة‭ “‬فيرجن‭ ‬أوربت‭” ‬التابعة‭ ‬للملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬ريتشارد‭ ‬برانسون‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬المدنية‭ ‬والدفاعية،‭ ‬من‭ ‬مراقبة‭ ‬البحر‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬مهربي‭ ‬البشر،‭ ‬مروراً‭ ‬بمتابعة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭. ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬شركة‭ ‬Satellite‭ ‬Applications‭ ‬Catapult‭ ‬لوسي‭ ‬إيدج‭ ‬إن‭ ‬التخطيط‭ ‬سيبدأ‭ ‬فوراً‭ ‬لمهمة‭ ‬بديلة‭ ‬لحساب‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬زبائن‭ ‬الشركة‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬للمراقبة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬المهمة‭.‬

لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬الأهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بقدرات‭ ‬الإطلاق‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وقالت‭ ‬إيدج‭ ‬لإذاعة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬،‭ “‬سنواصل‭ ‬تجاربنا‭. ‬ستكون‭ ‬لدينا‭ ‬قدرة‭ ‬إطلاق‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ربما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحدة‭. ‬أعتقد‭ ‬منطقياً‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيحصل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭”.‬

ازداد‭ ‬عدد‭ ‬القواعد‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستغلال‭ ‬التجاري‭ ‬لقطاع‭ ‬الفضاء‭.‬

ولفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬كانت‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬للبعثات‭ ‬الخاصة‭ ‬بوكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬الوطنية،‭ ‬لكنّ‭ ‬معظم‭ ‬مشاريع‭ ‬الموانئ‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬باتت‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمبادرات‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬السوق‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬صغيرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬حديثة‭ ‬جعلت‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬والأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬أصغر‭ ‬حجماً،‭ ‬والتزايد‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬تطبيقات‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭.‬

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