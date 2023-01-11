بول ريكور والوجود والماهية والجوهر عند أفلاطون وأرسطو

ترجمة د زهير الخويلدي

الوجود والماهية والجوهر عند أفلاطون وأرسطو: دورة قام بتدريسها بول ريكور في جامعة ستراسبورغ في 1953-1954. الكتاب هو “دورة رائعة” في جامعة السوربون، وهو مطلوب دائمًا بشدة، حتى لو كان مخصصًا لمحترفي المستقبل الحقيقيين أو عشاق الفلسفة الحقيقيين. بالنسبة لأي شخص يريد إعادة قراءة أفلاطون وأرسطو، في صلاتهما وتناقضهما، فهذا عمل أساسي. تم تدريسها وتحويلها إلى نسخ صغيرة في ستراسبورغ من عام 1953 ثم أصبحت “درس في السوربون” تم نسخها في عام 1957، هذه الدورة عبارة عن تفسير مفصل للغاية للمصطلحات الثلاثة للعنوان: “الوجود” و “الماهية” و “الجوهر” ، وهي المفاهيم الأساسية لكلمة الميتافيزيقيا الغربية. إنها تمثل، على هذا النحو، تقدمًا كبيرًا في العقل المفاهيمي مقارنة بما قبل السقراطيين، الذين لا يزالون يتحدثون عن “العناصر”. في وقت لاحق، كانت لهم أهمية استثنائية في تاريخ الفلسفة، تتجاوز بكثير مدرسانية العصور الوسطى والميتافيزيقيا الكلاسيكية، لأنه في القرن العشرين لا يزال هيدجر وآخرون يقيسون أنفسهم ضدهم دائمًا. كيف يفكر فيهم أفلاطون ثم أرسطو؟ ما المعنى الذي يعطونه لهم بالضبط؟ بالإضافة إلى الاهتمام الجوهري للتعليق، التفصيلي للغاية والقائم جدًا على النصوص، نلاحظ الروابط والافكار التي أنشأها ريكور داخل الفلسفتين وفيما بينهما. إنه يسلط الضوء، بفضل العمل على التسلسل التاريخي لكلا العملين، على تطورات مفاجئة: انتقد أفلاطون الثاني أفلاطون الأول (فكرة المثل)، وانتقد أرسطو الثاني أفلاطون بتبسيطه وحتى عبر رسم كاريكاتوري.

01_ أصل الوجود

مشروع ريكور هو اتباع أفلاطون وأرسطو في تطوير علم الوجود (أو الأنطولوجيا). العالم، الأشياء، هناك وجود. لكن كيف نحدده؟ يبدأ أفلاطون من اللغة: يسأل “ما هو …؟ هو السؤال أولا وقبل كل شيء “ماذا نسمي …؟ “. يتراوح تفكيره من الكلمات إلى الماهيات. أرسطو، من جانبه، يشكك في العالم، والأجزاء التي تشكله، ويتساءل من أين يأتي واقعها الحسي. تبدأ عقيدته في الوجود باستجواب الطبيعة. إنه يثبت أن المادة هي ركيزة وأنها، من خلال الصورة، تصبح ماهية. سوف يعارض التراث هذين المنهجين، مما يجعل أفلاطون مفكرًا في الماهية وأرسطو فيلسوفًا للجوهر.

02_معلم عظيم

بروح صارمة، يوضح ريكور حجج هذا النقاش الذي افتتح التقليد الميتافيزيقي الغربي. وإدراكًا منه لصعوبة الموضوع، فهو يعرف كيف يرفه عن جمهوره عندما يؤكد أن “الهيرقليطية هي بالنسبة لأفلاطون فلسفة” سيلان الأنف، فلسفة مخاطية “! لكن القوة التربوية للدورة تأتي قبل كل شيء من دقة الأسئلة المطروحة: “كيف تكون الماهية أساس الكلمة عند أفلاطون؟ “،” إلى أي مدى تقوم الصورة الأرسطية بإضفاء الطابع الفردي على الواقع؟ كل سؤال يُحيي التحقيق ويتغلب على المشاكل الجديدة أو يحددها. وهكذا تم توضيح الأعمال التأسيسية للميتافيزيقا بصبر.

03_ نحو الالهي

إذا كانت نقطة البداية في تطوير علم الوجود مختلفة بالنسبة لكاتبَينا، فإن ريكور يوضح أن توجه بحثهما متقارب، ويتجه نحو الإلهي. ينتهي علم الوجود “بإعادة شحن نفسه بالمقدس”. عند أرسطو، على سبيل المثال، الفلسفة لها كموضوع على التوالي السبب، والوجود ثم الجوهر وأخيرًا الإلهي. لكن هذا الاتجاه المشترك يجعل فقط ما يفصل بين هذين الميتافيزيقيين أكثر وضوحًا: بينما بالنسبة لأفلاطون، فإن المثل هي التي تتولى في النهاية الوظيفة الدينية، ما يلعب هذا الدور بالنسبة لأرسطو هو “الجوهر المنفصل”. يُفهم هذا أحيانًا على أنه “أول محرك غير متحرك” (يقوم الكائن الإلهي بتحريك الكون دون أن يتحرك بنفسه)؛ أحيانًا باعتباره “فعلًا محضًا” (لا يواجه الكائن الإلهي مقاومة من المادة). سواء كانت أفلاطونية أو أرسطية ، فإن الأنطولوجيا تتأثر بالتالي بـ “مؤشر ديني”. وهكذا فإن تاريخ الميتافيزيقيا الغربية مقدَّر له أن يبحث عن الله في الوجود. يكشف ريكور ، من خلال هذا المقرر الدراسي ، عن مركزي الاهتمام اللذين سيحركان جميع أعماله: الفلسفة واللاهوت “.1

ملحق

الوجود:Etre

من اليونانية einai واللاتينية esse. أن يوجد أولاً وقبل كل شيء فعل تنبؤي يجعل من الممكن ربط سمة بموضوع ما. من خلال دراسة معاني هذا الفعل في استخدام اللغة اليونانية (مثل “سقراط أبيض” ، “سقراط جالس” ، إلخ.) حدد أرسطو المقولات العشر التي تعمل كأساس لمنطقه (مثل ككيف ، وموضع ، وما إلى ذلك). بصفته فعلًا جوهريًا ، فإن الوجود هو موضوع تخصص محدد: الأنطولوجيا ، التي تفتتح التأمل الميتافيزيقي. بمبادرة من بارمينيدس ، الذي يؤكد أن “الوجود موجود” وأن “اللاوجود غير موجود” ، فإن هذا العلم الإشكالي – لأن موضوعه كوني للغاية بحيث لا يمكن تعريفه – تعمق من قبل أرسطو الذي يؤكد أن “هناك علمًا للوجود من حيث هو موجود “وأن” يتم التعبير عن الوجود بطرق متعددة “(الميتافيزيقيا). فرصة للعديد من المناقشات ، في العصور الوسطى ، مثل تلك التي تعارض فيها توماس الأكويني مع دنيس سكوت حول وجود الله (هل هو مختلف عن وجود الأشياء؟) إن التساؤل عن الوجود هو محور اهتمام هيدجر الذي يطرح عليه السؤال: “لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟ هو أكثر أساسية في الفلسفة. “نسيان الوجود” يميز ، حسب قوله ، الهيمنة الحالية للتكنولوجيا على الفكر.

الماهية: essence

منحدرة من اليونانية ousia ثم من اللاتينية essentia من esse (“يكون”). تحدد الماهية ما يجعل الشيء ما هو عليه ، بصرف النظر عما يحدث له دون تعديل جذري في طبيعته. بالتالي تعارض الماهية الحادث. الماهيات المستقرة (ouisiai) عند أفلاطون هي التي تعطي النماذج أو المثل (eidè) طابعها الحقيقي والأبدى. يشير المصطلح عند أرسطو أحيانًا إلى الفرد أو المادة ، وأحيانًا الجنس الذي ينتمي إليه الفرد. ميزت مسألتان رئيسيتان تتعلقان بالماهية تاريخ الفلسفة: أولاً ، مشكلة تحديداتها (هل هي موجودة في الماهية أم في العقل الذي يدركها؟) – موضوع نقاش حي في العصور الوسطى ، يُدعى صراع الكليات – ثم علاقتها بالوجود (هل هو الأول أم الثاني بالنسبة للماهية؟). بالنسبة إلى الماهويين ، مثل ابن سينا ، تسبق الماهية الوجود ويُستنتج منها ، بينما بالنسبة للوجودية ، ولا سيما وجودية سارتر ، يسبق الوجود الماهية ، ويكون الإنسان حرًا في تعريف نفسه: إنه ما يجعله هو نفسه.

الجوهر: substance

منحدر من اللاتينية sub- ، “أدناه” ، والتحديق: “القوام” – ومن ثم “الذي يدعم” ، “الركيزة” ، نفسها مشتقة من أقنوم اليونانية. لكن المعنى اللاتيني يشير أكثر إلى ousia اليوناني: “الماهية”. يشير هذا المصطلح أولاً وقبل كل شيء إلى ما هو في حد ذاته والذي يبقى دائمًا. ومن ثم، فإن الجوهر هو ما يعمل كدعم للسمات والحوادث. يندمج مع فكرة الركيزة. لكن الكلمة تشير أيضًا إلى ما هو في حد ذاته، أي ما لا يحتاج إلى سببية خارجية من أجل أن يكون. يميز أرسطو الجوهر الأول (ousia protè) التي يحدد له الكائن الفردي (مثل، على سبيل المثال، سقراط) والجوهر الثاني (ousia deutera) الذي تشير إلى النوع أو الجنس (على سبيل المثال، الإنسان أو الثدييات) يمكن أن يكونوا موضوع قضية. عند ديكارت، الجوهر المفكر (res cogitans) والجوهر الممتد (res extensa) هما الجوهران الوحيدان، لكن الإنسان، كونه مركبًا من الاثنين، يمكن اعتباره جوهر ثالث. بالنسبة لسبينوزا، يوجد جوهر واحد فقط (يُعرَّف على أنه “ما هو في حد ذاته ويتم تصوره في حد ذاته”): الله، الفكر والإمتداد هما فقط سمات، من بين السمات الأخرى الممكنة، لهذا الجوهر. يجعل كانط من الجوهر أول مقولات للعلاقة. شكلًا مجرّدًا لحكم الإسناد، يصبح إشكاليًا للسبب الذي قد يمنحه حقيقة ميتافيزيقية. وبالتالي، فإن الرغبة في إثبات أن الروح هي جوهر هي بالنسبة لكانط مغالطة، وخطأ في التفكير.

المصدر:

عن المجلة الفرنسية، الفلسفة، مراجعة بقلم نيكولاس تينايلون ، نُشرت في 23 أغسطس 2012

Paul Ricoeur, Etre, essence et substance chez Platon et Aristote, edition Seuil,2011, Pages 344

الرباط

https://www.philomag.com/livres/etre-essence-et-substance-chez-platon-et-aristote-cours-professe-luniversite-de-strasbourg

كاتب فلسفي

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