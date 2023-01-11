تراجع كبير للجيش العراقي في ترتيب أقوى جيوش العالم لعام 2023



علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، على التراجع الكبير للجيش العراقي في ترتيب أقوى الجيوش، بعد احتلاله المرتبة 45 عالميا في ترتيب أقوى جيوش العالم خلال العام 2023، بعدما كان في المرتبة 34 العام الماضي وفق ن موقع “غلوبال فاير باور”.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، ان “الجيش العراقي مؤسسة عريقة وتاريخها طويل وعريق وتمتلك إمكانيات وقدرات عالية جداً، واكبر دليل على ذلك تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي بحلول ثلاث سنوات ونصف السنة من العراق، وهذه المؤسسة العريقة تستحق ان تكون في صدارة والمراتب المتقدمة لجيوش العالم”.

وأضاف اننا “لدينا القدرة والثقة بإمكانيات الجيش العراقي من خلال القدرات والامكانيات البشرية او المادية وحتى عسكرية، تؤهلنا ان نرتقي في جانب الدول العظمى بقضية اقوى الجيش في العالم”، معتبرا أن “الجيش العراقي يستحق ان يكون في المراتب المتقدمة بين جيوش العالم لما قدمه من تضحيات، ولما يمتلكه من قدرات وطاقات علمية تستطيع ان تستوعب اعقد العلوم العسكرية وكذلك الأسلحة العسكرية بكوادر وامكانيات عراقية خالصة”.

وتابع اللواء الخفاجي بالقول، إن “المؤسسة العسكرية العراقية، تعلم وتدرك كيف تقيم نفسها، فلدينا قادة وامرين ولدينا مؤسسات أكاديمية وعلمية رصينة، تقيم عمل الجيش العراقي والأداء العلمي والعملي”، مردفا بالقول “نحن غير ملزمين بتقييم أي مؤسسة او موقع، والتي هي بالتأكيد ليس لديها أي تصور عن قدرة وامكانيات الجيش العراقي”.

واحتل العراق المرتبة الرابعة عربيا والـ45 عالميا بعد نزوله 11 مركزا بأقوى الجيوش حسب تصنيف غلوبال فاير باور لأقوى جيوش العالم للعام 2023.

ويعتمد تصنيف Global Fire Power، على القدرة المحتملة لكل دولة على شن الحرب عبر البر والبحر والجو التي تقاتلها الوسائل التقليدية من خلال استخدام 50 عاملاً فرديًا لتحديد درجة قوة لدولة معينة مع فئات تتراوح من تراوح من عدد الوحدات العسكرية والمكانة المالية إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا.

وحسب الجدول الذي شمل 145 دولة والتي صنفت اقوى جيوش العالم تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بأقوى جيوش العالم تلتها روسيا ومن ثم الصين ثالثا والهند رابعا والمملكة المتحدة خامسا.

عربيا جاء الجيش المصري، بالمرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش وبالمرتبة 14 عالميا تلاه السعودية ثانيا وبالمرتبة 22 عالميا ومن ثم الجيش الجزائري ثالثا وبالمرتبة 26 عالميا وجاء العراق رابعا وبالمرتبة 45 عالميا، وجاءت الإمارات خامسا وبالمرتبة 56 عالميا وسوريا سادسا وبالمرتبة 64 عالميا”.

وتذيلت دولة بوتان ترتيب الجدول تسبقها دولة بنين وتسبقهما دولة مولدوفا.

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